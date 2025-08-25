خبرگزاری کار ایران
فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفت‌وگو با ایلنا:

چشم‌ها به دشمن و دست‌ها روی ماشه است‌

امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آمادگی نیرو‌ها مسلح ایران در صورت بروز جنگ مجدد تصریح کرد: نیروها در بهترین و آماده‌ترین شرایط قرار دارند، گوش‌ها به فرمان مقام معظم رهبری، چشم‌ها به دشمن و دست‌ها بر روی ماشه است‌.
 
وی تاکید کرد: ارتش در بهترین شرایط ممکن و آماده آماده است و هر اقدامی که لازم بوده است انجام شده، از پدافند گرفته تا دریا، هوا و زمین همه آماده هستند.

 

خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
