امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با آمادگی نیرو‌ها مسلح ایران در صورت بروز جنگ مجدد تصریح کرد: نیروها در بهترین و آماده‌ترین شرایط قرار دارند، گوش‌ها به فرمان مقام معظم رهبری، چشم‌ها به دشمن و دست‌ها بر روی ماشه است‌.

وی تاکید کرد: ارتش در بهترین شرایط ممکن و آماده آماده است و هر اقدامی که لازم بوده است انجام شده، از پدافند گرفته تا دریا، هوا و زمین همه آماده هستند.

