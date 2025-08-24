سردار حسین اشتری فرمانده سابق فراجا و مشاور ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تهدیدات جنگی و ناپایداری آتش‌بس پس از جنگ ۱۲ روزه و لزوم حفظ انسجام ملی با وجود چنین شرایطی گفت: بحمدالله انسجام داخلی بسیار خوبی داریم. امروز مردم عزیز ما همه متحد هستند و نیروهای دفاعی و مسلح ما هم دارای توانمندی‌های خوبی هستند.

امیدواریم دشمن درست عبرت گرفته باشد

مشاور ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امیدواریم دشمن از جنگی که شروع کرد، عبرت گرفته باشد و دیگر چنین اقداماتی را انجام ندهد، وگرنه ضربه‌ای سخت‌تر از گذشته خواهد خورد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل شورای دفاع منجر به انسجام میان نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: این شورا در راستای امورات دفاعی خواهد بود و ان‌شاءالله مؤثر است.

