سردار اشتری در گفتوگو با ایلنا:
امیدواریم دشمن عبرت گرفته باشد وگرنه ضربهای سختتر خواهد خورد
فرمانده پیشین فراجا گفت: امیدواریم دشمن از جنگی که شروع کرد، عبرت گرفته باشد و دیگر چنین اقداماتی را انجام ندهد، وگرنه ضربهای سختتر از گذشته خواهد خورد.
سردار حسین اشتری فرمانده سابق فراجا و مشاور ستاد کل نیروهای مسلح در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تهدیدات جنگی و ناپایداری آتشبس پس از جنگ ۱۲ روزه و لزوم حفظ انسجام ملی با وجود چنین شرایطی گفت: بحمدالله انسجام داخلی بسیار خوبی داریم. امروز مردم عزیز ما همه متحد هستند و نیروهای دفاعی و مسلح ما هم دارای توانمندیهای خوبی هستند.
امیدواریم دشمن درست عبرت گرفته باشد
مشاور ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: امیدواریم دشمن از جنگی که شروع کرد، عبرت گرفته باشد و دیگر چنین اقداماتی را انجام ندهد، وگرنه ضربهای سختتر از گذشته خواهد خورد.