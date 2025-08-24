خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار اشتری در گفت‌وگو با ایلنا:

امیدواریم دشمن عبرت گرفته باشد وگرنه ضربه‌ای سخت‌تر خواهد خورد

امیدواریم دشمن عبرت گرفته باشد وگرنه ضربه‌ای سخت‌تر خواهد خورد
کد خبر : 1677238
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده پیشین فراجا گفت: امیدواریم دشمن از جنگی که شروع کرد، عبرت گرفته باشد و دیگر چنین اقداماتی را انجام ندهد، وگرنه ضربه‌ای سخت‌تر از گذشته خواهد خورد.

سردار حسین اشتری فرمانده سابق فراجا و مشاور ستاد کل نیروهای مسلح  در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تهدیدات جنگی و ناپایداری آتش‌بس پس از جنگ ۱۲ روزه و لزوم حفظ انسجام ملی با وجود چنین شرایطی گفت: بحمدالله انسجام داخلی بسیار خوبی داریم. امروز مردم عزیز ما همه متحد هستند و نیروهای دفاعی و مسلح ما هم دارای توانمندی‌های خوبی هستند.

امیدواریم دشمن درست عبرت گرفته باشد

مشاور ستاد کل نیروهای مسلح  تاکید کرد: امیدواریم دشمن از جنگی که شروع کرد، عبرت گرفته باشد و دیگر چنین اقداماتی را انجام ندهد، وگرنه ضربه‌ای سخت‌تر از گذشته خواهد خورد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل شورای دفاع منجر به انسجام میان نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: این شورا در راستای امورات دفاعی خواهد بود و ان‌شاءالله مؤثر است.
انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور