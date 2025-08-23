بهروز آذر:
اختیارات جدید به استانداران تفویض میشود
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر تفویض اختیار، گفت: با همین رویکرد به زودی اختیارات جدید استانداران ابلاغ میشود.
به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر روز شنبه در آیین بهرهبرداری از مرکزام آر آی شهرستان زرند اظهار داشت: در یک سال گذشته رئیس جمهور تاکید داشتند که باید اختیار تصمیم گیریها را هر آنچه که میشود به استانداران تفویض کنیم و تعبیری دارند مبنی بر اینکه هر استان باید یک رئیس جمهور داشته باشد.
وی افزود: امیدواریم این اختیارات کمک کند تا استان کرمان و همه شهرستانها این استان به ویژه زرند که نام درخشانی دارد و سرشار از فرصتهای اشتغال و کارآفرینی و امید در این منطقه است، با حمایتهای استاندار روز به روز مسیر پیشرفت و توسعه را طی کند.
تلاش برای حل مشکل ناترازی انرژی
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: البته در مسیر پیشرفت یکسری مشکلات داریم و دچار ناترازیهایی هستیم که برای ما به ارث رسیده است و همه ما باید در کنار یکدیگر تلاش کنیم و بر این موانع غلبه و برای آنها راه حل پیدا کنیم.
وی ادامه داد: خیلی از این مشکلات مانند کم آبی فقط دست ما نیست و بخشی از آن مساله طبیعت است بلکه بابد بپذیریم که با تغییرات اقلیمی آشنا شدیم و در یکی از برنامههای سازمان ملل که سال گذشته در کشور قطر برگزار شد همه کشورها چهار "ابر چالش" شامل تغییرات فناوری، جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی و تغییرات اقلیمی داشتند.
بهروزآذر گفت: شاید خیلی از ما فکر میکردیم که تغییرات اقلیمی بحث فانتزی است و دچار آن نشویم، اما واقعیت این است که نسبت به آنچه فکر میکردبم به ما نزدیکتر شد و دچار گرفتاریهایش شدیم.
وی بیان کرد: دمای هوا نسبت به گذشته افزایش یافته و میزان بارش کاهش داشته است، مجبوریم الگوهای خود را تغییر دهیم و ما در دولت همه تلاش خود را میکنبم تا بتوانیم مدلهایی از انرژیهای تجدید پذیر را جایگزین کنیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پنلهای خورشیدی و مزرعههای خانوادگی و تغییر الگوی مصرف در دست اقدام است و ما در کنار شما هستبم، البته شما هم بابد در کنار ما باشید تا باور ایران برای همه ایرانیان بیش از پیش تحقق پیدا کند، همانطور که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان دادیم همه پای کار ایران هستیم و از کشور دفاع میکنیم.
وی افزود: روز پزشک را نیز به همه پزشکان تبریک میگویم که در کنار بیماران هستند و با همراهی و همدلی سعی میکنند آرامش را به خانهها و خانوادهها برگردانند و در واقع آرامش را به خانوادهها هدیه دهند.
باور به شعار دولت در کنار مردم
بهروزآذر با ابلاغ سلام رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به مردم منطقه تصریح کرد: آنچه در این مسیر باور داریم و رعایت میکنیم این است که در کنار شما باشیم و شعار "دولت در کنار مردم" حرف نیست، بلکه تاکید و باوری است که هر لحظه به آن توجه داریم.
وی گفت: رئیس جمهور همیشه به ما گوشزد کردند و خواستند که بابد در کنار مردم باشیم و بالاتر از مردم نباشیم. شناخت مسائل باید توسط مردم انجام و راه حلها با کمک مردم گرفته شود، چون آنها صاحبان فرآیندها و مساله هستند و دقیق میتوانند مساله را از زوایای مختلف شناسایی و مطرح کنند.
باز کردن مسیر برای شنیدن صدای مردم
معاون رئیس جمهور ادامه داد: این ما هستیم که باید مسیری باز کنیم تا صداها شنیده و نگاهها اخذ شود، بتوانیم در جریانهای سیاستها، برنامهها، آیین نامهها و مقررات پیاده کنیم تا بتوانیم رفاه و آنچه شایسته مردم ایران هست را محقق کنیم و ابران عزیز را به آنچه که ترسیم شده، برسانبم.
وی گفت: رئیسجمهور تاکید دارند برای رسیدن ایران به آنچه که برایش ترسیم شده به ۲ بال پرواز نیاز یعنی زنان و مردان و در کنار و دوشادوش یکدیگر نیاز داریم و این ۲ بال همیشه بودهاند و در تمام دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس زنان و مردان با هم بودند و در همه عرصهها شگفتی آفریدند، امروز هم در مسیر توسعه ایران عزیز در کنار هم حرکت میکنیم.
استفاده از ظرفیت زنان و اقوام در مدیریت
بهروزآذر با تاکید بر اینکه در این مسیر باید از همه ظرفیتهای زنان، اقوام و جوانان استفاده شود تصریح کرد: خوشبختانه نسبت حضور زنان در بدنه مدیریتی استان کرمان از سایر استانهای کشور بالاتر است و به استاندار کرمان تبریک میگویم که به حضور شایسته زنان اعتقاد دارند.
وی ادامه داد: در استان کرمان به جز یک معاون استاندار، ۱۱ مدیر ارشد و ۶۵ مدیر مبانی خانم داریم که در عرصه مدیریتی نقش آفرینی میکنند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بانوان تنها نیمی از جمعیت کشور ما نیستند بلکه نیمی از سرمایه فکری و تخصصی هستند که بابد از آنها به نحو شایسته استفاده کنبم.
افتتاح سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان زرند
استاندار کرمان هم در این آیین با اشاره به افتتاح کارخانه ماشینسازی و مرکزام آر آی در زرند با حضور معاون رئیس جمهور گفت: خوشبختانه جریان سرمایهگذاری در شهرستان زرند فرآیندی پویا و فعال در حوزههای مختلف است.
محمدعلی طالبی افزود: امروز خوشحالیم که سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان زرند به بهره برداری میرسد.
وی گفت: مجموع پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت شامل سه هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان بوده که در بخش کشاورزی هفت میلیارد تومان، صنعت و معدن ۲ هزار و ۷۹۸ میلیارد تومان، آب و فاضلاب ۱۵۴ میلیارد تومان، خدمات روستایی و عشایری ۳۱۸ میلیارد تومان، خدمات روستایی ۳۰۲ میلیارد تومان، حوزه انرژی ۶۶ میلیارد تومان، حمل و نقل ۸۵ میلیارد تومان، ورزش هشت میلیارد تومان، آموزش ۴۵ میلیارد تومان و حوزه بهداشت ۱۴۰ میلیارد تومان است.
استاندار کرمان اظهار داشت: امیدواریم با افتتاح و بهرهبرداری از این پروژهها شاهد خدماترسانی بهتر به مردم باشیم و با اقدامات انجام شده شرایط خوبی برای آینده شهرستان زرند میتوانیم تصور کنیم.
تجلیل از خانواده اولین شهید پزشک کشور
همچنین با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و استاندار کرمان از خانواده شهید "دکتر حسین گرکانینژاد" اولین پزشک شهید جمهوری اسلامی ایران و از شهدای هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.
معاون رئیس جمهور با همراهی استاندار کرمان، نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از بخش اورژانس بیمارستان سینا زرند نیز بازدید و از پزشکان مجموعه به مناسبت روز پزشک (اول شهریور) تقدیر کردند.
زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز (شنبه) برای افتتاح پروژههای هفته دولت در شهرستان زرند، بخش چترود و شهر کرمان، وارد مرکز استان شد و در ادامه این سفر یک روزه که در چارچوب برنامههای هفته دولت انجام شده، در نشست با فعالان اجتماعی و بانوان شاخص کرمان نیز حضور مییابد.
همچنین معاون رئیس جمهور به همراه استاندار کرمان در سفر به شهرستان زرند با حضور در منزل شهید علیرضا محمدی از شهدای حمله اخیر رژیم صهیونیستی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.