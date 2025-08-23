خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران

پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران
امیر سرتیپ نصیرزاده به مناسبت قهرمانی تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ پیام تبریکی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح زیر است:

 

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی درخشان تیم المپیاد دانش‌آموزی نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ هند، جلوه‌ای از توان علمی، استعداد درخشان و همت والای جوانان این سرزمین است که مایه مباهات ملت شریف ایران گردید.

در این میان، افتخار ویژه‌ای است که یکی از قهرمانان این رقابت‌ها، جناب آقای علی نادری لردجانی از فرزندان کارکنان خدوم وزارت دفاع می‌باشد و این موفقیت ارزنده، شیرینی مضاعفی برای خانواده بزرگ وزارت دفاع به همراه داشته است.

این‌جانب ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید و خانواده‌های محترم، این دستاورد ارزشمند را به همه اعضای تیم تبریک گفته و استمرار درخشش و موفقیت‌های علمی این عزیزان را در خدمت به ایران عزیز، از خداوند متعال خواستارم.

