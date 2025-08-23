پیام تبریک عراقچی به مناسبت روز پزشک

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درپیامی روز پزشک را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

اول شهریور، سالروز ولادت حکیم فرزانه، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ تاریخ و روز بزرگداشت پزشک است؛ روزی که یادآور رسالت مقدس طبیبانی است که نه تنها شفا‌بخش جسم، بلکه مرهم جان و روح جامعه‌اند.

پزشکان و کادر درمانی این مرز و بوم، علیرغم همه مشقت ها و تنگناها از جمله تحریم‌های ضدانسانی همواره آماده بوده اند تا با جان‌فشانی بی‌وقفه، زندگی ببخشند و نشان داده‌اند که دستانشان آیینه رحمت الهی است؛ چه در میدان‌های جنگ که هم‌پای رزمندگان ایستادند و جان بر کف نهادند، چه در روزهای دشوار بحران و بیماری که سلامت مردم را بر آسایش خویش مقدم داشتند. آنان سوگند یاد کرده‌اند که جان‌فدایی باشند و به راستی در این مسیر درخشان، از خرمشهر و اهواز تا روزهای پرچالش کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همواره به عهد خود وفادار مانده و پناه مردم بوده‌اند.

این روز بزرگ را به جامعه شریف پزشکی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و بر روان پاک شهدای کادر درمان درود می‌فرستم. بی‌تردید، یاد و خاطره آنان چراغ راه و الهام‌بخش ما در مسیر خدمت و ایستادگی خواهد بود.

