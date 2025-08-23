خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک عراقچی به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک عراقچی به مناسبت روز پزشک
کد خبر : 1677135
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه درپیامی به مناسبت روز پزشک نوشت: پزشکان و کادر درمانی این مرز و بوم، علیرغم همه مشقت ها و تنگناها از جمله تحریم‌های ضدانسانی همواره آماده بوده اند تا با جان‌فشانی بی‌وقفه، زندگی ببخشند و نشان داده‌اند که دستانشان آیینه رحمت الهی است؛ چه در میدان‌های جنگ که هم‌پای رزمندگان ایستادند و جان بر کف نهادند، چه در روزهای دشوار بحران و بیماری که سلامت مردم را بر آسایش خویش مقدم داشتند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه درپیامی روز پزشک را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

اول شهریور، سالروز ولادت حکیم فرزانه، شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ تاریخ و روز بزرگداشت پزشک است؛ روزی که یادآور رسالت مقدس طبیبانی است که نه تنها شفا‌بخش جسم، بلکه مرهم جان و روح جامعه‌اند.

پزشکان و کادر درمانی این مرز و بوم، علیرغم همه مشقت ها و تنگناها از جمله تحریم‌های ضدانسانی همواره آماده بوده اند تا با جان‌فشانی بی‌وقفه، زندگی ببخشند و نشان داده‌اند که دستانشان آیینه رحمت الهی است؛ چه در میدان‌های جنگ که هم‌پای رزمندگان ایستادند و جان بر کف نهادند، چه در روزهای دشوار بحران و بیماری که سلامت مردم را بر آسایش خویش مقدم داشتند. آنان سوگند یاد کرده‌اند که جان‌فدایی باشند و به راستی در این مسیر درخشان، از خرمشهر و اهواز تا روزهای پرچالش کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همواره به عهد خود وفادار مانده و پناه مردم بوده‌اند.

این روز بزرگ را به جامعه شریف پزشکی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و بر روان پاک شهدای کادر درمان درود می‌فرستم. بی‌تردید، یاد و خاطره آنان چراغ راه و الهام‌بخش ما در مسیر خدمت و ایستادگی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور