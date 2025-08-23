در نشست دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت مطرح شد؛
بیانیه جبهه اصلاحات به دنبال فاصلهگذاری با دولت پزشکیان یا عبور از وفاق نیست
نشست هفتگی دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی حزب حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نشست هفتگی دفتر سیاسی این حزب برگزار شد.
فاطمه پهلوانی، سخنگوی حزب اتحاد ملت با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه، اظهار داشت: در جلسه اینهفته، واکنش طیفهای مختلف سیاسی کشور به بیانیه جبهه اصلاحات بررسی شد. تحلیل دفتر سیاسی این بود که مفاد این بیانیه واقعبینانه بوده و پیش از این نیز، بارها در بیانیههای مختلف جبهه و احزاب عضو آن مورد تأکید قرار گرفته است.
دفتر سیاسی، این بیانیه را در راستای تقویت انسجام ملی و تضمین استمرار آن در آینده ارزیابی میکند. از نظر دفتر سیاسی، هجمه و حمله هماهنگ و همزمان طیفهای مختلف از تندروهای متحجر گرفته تا طیف موسوم به روزنهگشا، نمیتواند تصادفی باشد.
وی افزود: افراد دلسوزی که در پی نقد خیرخواهانه این بیانیه هستند، باید مراقب اهداف پشت پرده دوگانهساز این حملات غیرمنتظره و غیرمنطقی باشند. این بیانیه، نه تنها به دنبال فاصلهگذاری جبهه اصلاحات با دولت پزشکیان یا عبور از وفاق نیست، بلکه به دنبال تقویت موضع دولت در پرهیز از تشنجآفرینی بینالمللی و اداره درست کشور بوده است.
سخنگوی حزب اتحاد ملت، همچنین تصریح کرد: دفتر سیاسی حزب اتحاد، ضمن حمایت از بیانیه جبهه اصلاحات بر لزوم گفتگو برای یافتن راهکار عبور از شرایط خطیر پیش روی کشور تاکید کرد.
گفتنی است که در ادامه این جلسه، آذر منصوری، دبیرکل حزب به بیان گزارش نشست دیدار با معاون سیاسی وزارت کشور در حزب پرداخت. در این جلسه که جمعی از اعضای شورای مرکزی نیز حضور داشتند، اعضا به بیان انتظارات حزب از وزارت کشور برای تقویت تحزب و ضرورت حفظ شان و جایگاه این وزارتخانه در قبال احزاب و تشکلها پرداختند.
در این دیدار، همچنین بر پرهیز از نگاه امنیتی بر احزاب تأکید شد. وزارت کشور، متولی ارتباط و تعامل با احزاب بوده و این قلمرو انحصاری، نباید توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی محدود یا تسخیر شود.
بر این اساس، اعضا از رویکرد تعاملی وزارت کشور و اقدامات حمایتی معاونت سیاسی نسبت به احزاب تقدیر کرده و در ادامه زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور، ضمن توجه به نکات مطرح شده و قدردانی از رویکرد مثبت حزب در اتخاذ مواضع، خصوصا در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به بیان سیاستها و اقدامات این معاونت در حوزههای مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اصلاح قانون انتخابات و انتصابات استانداران و فرمانداران پرداخت.
بر پایه این گزارش، همچنین در جلسه مذکور، گزارش ارزیابی شعب حزب از عملکرد استانداران دولت چهاردهم, توسط سعید شریعتی، رئیس کمیته شعب حزب ارائه شد.
لازم به ذکر است که در ادامه جلسه دفتر سیاسی، گزارش جلسات کمیسیون توسعه و کمیسیون اقتصادی درباره تحلیل عملکرد یک ساله دولت و گزارش کمیسیون کمیسیون سیاستخارجه درباره مسائل منطقه ارائه شد.