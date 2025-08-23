به گزارش ایلنا به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، رسیدگی به پرونده سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین به‌عنوان یک دادخواهی جمعی پس از گذشت یک سال و نیم در دادگاه منافقین ادامه دارد و ابعاد مهمی از جنایت‌های تروریستی گروهک منافقین را آشکار کرده است.

آن سینگلتون، محقق انگلیسی و عضو جداشده از سازمان تروریستی منافقین با اشاره به نقض‌ گسترده و آشکار حقوق بشر توسط سران و اعضای این گروهک تروریستی، گفت: من زمانی جذب این سازمان شدم که سران آن ادعا می‌کردند ما طرفدار برابری، حقوق زنان، دموکراسی و مردمسالاری هستیم، اما در واقع همه چیزم را در پی عضویت در این گروهک از دست دادم؛ زندگی، خانواده، فکر و اندیشه‌ام را برای کار‌هایی که آنها به من دیکته می‌کردند از دست دادم.

وی با بیان اینکه بیست سال جزو طرفداران این سازمان بودم و بیست سال است که دشمن آن هستم و چندین کتاب در مورد مجاهدین نوشتم، افزود: در آن زمان نمی‌دانستم بمب، خسارت بمب و اقدام‌های تروریستی چیست و به سمت منافقین رفتم و نمی‌فهمیدم که از چه کسانی طرفداری می‌کنم . پس از جدایی از این سازمان هم به انگلیسی هم به فارسی علیه مجاهدین و افکارشان نوشتم و شفاف‌سازی کردم.

عضو جدا شده سازمان منافقین در ادامه با تاکید بر اینکه تصویری که از ایران و منافقین در رسانه‌های غربی به مردم نشان داده می‌شود، واقعی نیست، بیان کرد: من در دادگاه منافقین حضور یافتم تا صدای افرادی که قربانی اقدام‌های تروریستی این گروهک شده‌اند، باشم و چهره واقعی مجاهدین خلق را افشا کنم. حضور رئیس، وکلا، نماینده دادستان، خانواده شهدا، شهود و حضور گسترده مردم در این دادگاه حقیقتی انکارناپذیر است. بر این باورم که دستگاه قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به این پروند را دارد و می‌تواند آن را به سرانجام برساند.

آن سینگلتون در بخش دیگری از سخنانش به همدستی غرب با رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی که از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه حمایت می‌کنند حق اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند. مردم انگلیس نشان دادند که در این رابطه با دولت موافق نیستند، مردم انگلیس مخالف جنایت‌هایی که در غزه رخ می‌دهد، هستند. پس از نسل‌کشی در غزه، بسیاری از کشورها دیگر به حقوق بشر غرب اعتمادی ندارند.