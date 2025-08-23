کادر درمان پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس تجلیل شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان فرمانده پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس در مراسم تجلیل از پزشکان، که با حضور رئیس بیمارستان و جمعی از کارکنان حوزه بهداشت و درمان این پایگاه برگزار شد، ضمن تبریک روز پزشک به جامعه خدوم پزشکی، از آنان به عنوان «فرشتگان نجات» یاد و تلاش‌های شبانه‌روزی این غران قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش پزشکان در سلامت جسمی و روحی کارکنان نیروهای مسلح اظهار داشت: پزشکان با روحیه ایثار، فداکاری و تعهد مثال‌زدنی، شبانه‌روز در میدان خدمت حضور دارند و ما قدردان این زحمات ارزشمند هستیم. امروز به‌عنوان خادمان امنیت و اقتدار ملی، مرهون تلاش‌های متخصصان و متعهدان عرصه سلامت هستیم که در خط مقدم مراقبت از جان انسان‌ها ایستاده‌اند.

امیر سرتیپ دوم خلبان محسن حیدریان افزود: نقش بی‌بدیل پزشکان و کادر درمان در دوران حساس، از جمله زمان شیوع ویروس کرونا، مردم یاری ها، جنگ ۱۲ روزه، نمونه‌ای بارز از ایثارگری خاموش این عزیزان است که هیچ‌گاه از خاطر مردم شریف ایران اسلامی فراموش نخواهد شد.

در پایان، از رئیس بیمارستان و کادر درمان این پایگاه به‌پاس خدمات ارزشمند، پیگیری مستمر امور بهداشتی و درمانی و رفع مشکلات درمانی کارکنان، تجلیل شد.

