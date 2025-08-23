بررسی گزارش هیات اعزامی مجلس به دالان زنگزور در دستور کمیسیون امنیت

به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۱ شهریورماه الی ۵ شهریورماه ) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی

- ارائه گزارشی از سفر هیات اعزامی کمیسیون به مرزهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و دالان زنگزور

- نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس و معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

