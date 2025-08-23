در هفته جاری انجام میشود:
بررسی گزارش هیات اعزامی مجلس به دالان زنگزور در دستور کمیسیون امنیت
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به بررسی گزارش سفر هیات اعزامی به مرزهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و دالان زنگزور می پردازند.
به گزارش ایلنا، دستورکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری ( ۱ شهریورماه الی ۵ شهریورماه ) به شرح ذیل اعلام شد.
- دیدار رئیس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های اجرایی
- ارائه گزارشی از سفر هیات اعزامی کمیسیون به مرزهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و دالان زنگزور
- نشست مشترک اعضای کمیسیون با رئیس و معاونان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
