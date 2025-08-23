صدور احکام ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان همدان
احکام ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان همدان صادر شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این احکام، رئیس ستاد انتخابات استان همدان و مسئولان کمیتههای زیرمجموعه منصوب شدند.
در این احکام حمزه امرائی – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری – به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان همدان و یزدان آزرمی – مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری – به عنوان دبیر ستاد منصوب شدند.
همچنین افراد زیر به عنوان مسئولان کمیتههای تخصصی ستاد انتخابات استان همدان معرفی شدند:
سیدمحمدرضا میرصفدری – معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری: مسئول کمیته مالی و پشتیبانی
رضا رحیمیمجد – مدیرکل حراست استانداری: مسئول کمیته حراست و استعلامات
حسین اسماعیلی – مدیر دفتر فناوری اطلاعات و امنیت شبکه استانداری: مسئول کمیته فناوری اطلاعات
مسلم مخفی – مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری: مسئول کمیته امنیتی
مهدی بکند – مدیر روابط عمومی و امور بینالملل ادارهکل حوزه استاندار: مسئول کمیته اطلاعرسانی
سعید کتابی – مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری: مسئول کمیته حقوقی
سیدصادق حسینی – مدیرکل دفتر برنامهریزی و تحول اداری استانداری: مسئول کمیته آموزش
همچنین بابک بختیاری – مدیرکل ثبت احوال استان همدان – به عنوان عضو ستاد انتخابات استان منصوب شد.