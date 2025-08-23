خبرگزاری کار ایران
شریعتی در نامه‌ای به پاکنژاد:

تعیین اعضای جدید هیات مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت غیرقانونی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس درپی انتصابات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از سوی وزیر نفت، در نامه ای تاکید کرد که این کار، خلاف نص صریح قانون است.

به گزارش ایلنا، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درپی صدور احکام انتصاب رئیس و نائب رئیس هیئت‌ مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از سوی محسن پاک‌نژاد، نامه ای را خطاب به وزیر نفت ارسال کرد. متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

آقای مهندس پاک نژاد 

وزیر محترم نفت

موضوع انتصاب غیرقانونی هیات مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سلام علیکم

با آرزوی قبولی عزاداری ها،همانگونه که استحضار دارید جزء(۲) بند(الف) ماده(۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده است تا «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و دو مجموعه دولتی دیگر تأسیس کند.

همچنین؛به منظور تسریع در تشکیل سازمان فوق الذکر،مجلس شورای اسلامی در بند(د) تبصره(۱۴) قانون بودجه۱۴۰۴ کل کشور، تصویب کرد تا از ابتدای سال ۱۴۰۴ عملیات مالی و بودجه ای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت،صرفاً ذیل«سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» و در چهارچوب اساسنامه آن امکانپذیر است.

باتوجه به اینکه تاکنون اساسنامه سازمان مذکور تصویب نشده و این سازمان هنوز تشکیل نشده است،طبق قوانین صریح فوق الذکر،هرگونه دخل و تصرف در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از جمله تعیین اعضای جدید هیات مدیره و مدیرعامل توسط وزارت نفت و طبعا پرداخت حقوق و دستمزد به ایشان و سایر امور اجرایی مستلزم عملیات مالی و بودجه ای،خلاف نص صریح قانون و غیرنافذ است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید انتصابات اخیر در شرکت مذکور لغو و هرگونه دخل و تصرف در امور مالی و بودجه ای جبران شود.

شایان ذکر است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت به نقل از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، وزیر نفت با صدور احکام جداگانه‌ای اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را به‌مدت دو سال منصوب کرد.

 

انتهای پیام/
