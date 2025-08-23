خبرگزاری کار ایران
دادستان همدان:

متهمان و متجاوزین به معادن بازداشت شدند

دادستان همدان گفت: با عنایت به گزارش واصله از سوی ضابطین مبنی بر برداشت غیر مجاز سلیس توسط افراد سودجو دستور شناسایی متهمان و توقیف ماشین‌آلات آنان و تشکیل پرونده قضایی برای متهمان صادر شده است.

به گزارش ایلنا،  عباس نجفی بیان داشت: با هدف پیشگیری از تخریب محیط زیست در منطقه ارزانفود بر اثر برداشت غیرمجاز سیلیس، دستور تشکیل کارگروهی ویژه‌ای برای مقابله با این پدیده صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان تاکید کرد: با عنایت به گزارش واصله از سوی ضابطین مبنی بر برداشت غیر مجاز سلیس توسط افراد سودجو دستور شناسایی متهمان و توقیف ماشین‌آلات آنان و تشکیل پرونده قضایی برای متهمان صادر شده است.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در جهت حفظ حقوق بیت‌المال تمرکز بر مقابله با برداشت غیرمجاز سیلیس در منطقه ارزانفود است، برداشت غیرمجاز این محصول معدنی ضمن تخریب گسترده محیط زیست موجبات استفاده و بهره برداری نامناسب از انفال را به دنبال داشته است.

دادستان همدان در خاتمه خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی امر صیانت از بیت المال باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند و با سودجویان و متخلفان برخورد کنند.

