خبرگزاری کار ایران
ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و اصلاح قانون مهریه در دستور کار این هفته مجلس

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس درباره دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی، گفت: صحن مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نشست علنی خواهد داشت که ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار بررسی خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی، در دستور تشریح نشست علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۵ و ۶ شهریور ماه )، گفت:  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در دستور کار صحن قرار دارد.

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز در دستور کار صحن قرار دارد.

