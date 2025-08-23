آیت الله سعیدی در دیدار مدیران استان قم:
مدیران با درس گرفتن از سیره پیامبر(ص)، مراقب نفوذیها باشند
امام جمعه قم گفت: وظیفه مدیران است که با درس گرفتن از سیره پیامبر(ص)، مراقب نفوذیها باشند، آبروی یکدیگر را حفظ کنند و هفته دولت را با خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از اعتبار نظام گرامی بدارند.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید محمد سعیدی گلپایگانی صبح امروز در دیدار استاندار قم و مدیران استانی که به مناسبت هفته دولت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: تاریخ نشان میدهد هر زمان که مردم در کنار پیامبر و اهلبیت(ع) بودند، امت اسلامی به موفقیتهای بزرگ دست یافت و هرگاه همراهی نکردند، حتی پیامبر خاتم نیز با مشکلات و شکستهایی روبهرو شد.
وی با اشاره به تجربه پیامبر اسلام (ص) در مدینه گفت: پیامبر(ص) در مسیر تشکیل حکومت با موانعی همچون وجود منافقان اختلاف میان قبایل روبهرو شد، اما با تدبیر و هوشیاری، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و امت اسلامی را به وحدت فراخواند.
تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به ماجرای نصب حجرالاسود اشاره کرد و گفت: هنگامی که قبایل مکه بر سر نصب این سنگ مقدس دچار اختلاف شدند، پیامبر با درایت خاص خود همه قبایل را در کار سهیم کرد و سپس شخصاً حجر را در جای خود قرار داد؛ الگویی که نشان میدهد مدیریت پیامبر در بحرانها همواره همراه با خرد و مشارکتجویی بود.
امام جمعه قم ادامه داد: پیامبر در عین حال تجربه تلخ بیوفایی مردم را نیز داشت؛ همانند روزهایی که در بستر بیماری قلم و دوات خواست تا امت را از گمراهی نجات دهد اما گروهی مانع شدند و اختلاف در برابر چشمانش آشکار گردید؛ این عبرت تاریخی نشان میدهد که حتی در حضور پیامبر، نبود همراهی مردم، جامعه را به انحراف میکشاند.
وی افزود: در این ایام باید لحظهای درنگ کنیم و از خود بپرسیم اکنون پیامبر در کجا ایستاده است و ما در برابر میراث او چه مسئولیتی داریم؛ همانطور که قاتلان امام حسین(ع) رسوا شدند، امروز نیز تاریخ درباره رفتار مدیران و مردم قضاوت خواهد کرد.
آیت الله سعیدی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد: دشمن در دهه شصت با انفجار حزب جمهوری اسلامی به دنبال فلجکردن مدیریت کشور بود، اما امروز شیوههای دشمن تغییر کرده و علاوه بر ترور، با تخریب شخصیت مدیران و بیآبروکردن مسئولان به دنبال تضعیف نظام و دولت است.
وی با اشاره به تصاویر شهدای مقاومت و فلسطین که در صحن مطهر حرم نصب شده بود، گفت: دشمنان آشکارا اعلام میکنند که تصمیمگیران و مجریان امور را هدف قرار میدهند، اما در کنار این تهدید، با جنگ رسانهای و تخریب آبروی مدیران نیز همان مسیر را ادامه میدهند.
نماینده ولیفقیه در استان قم تأکید کرد: امروز در پرتو رهبری حکیمانه و تدبیر رهبر معظم انقلاب، مسیر نظام اسلامی روشن است، اما وظیفه مدیران است که با درس گرفتن از سیره پیامبر(ص)، مراقب نفوذیها باشند، آبروی یکدیگر را حفظ کنند و هفته دولت را با خدمت صادقانه به مردم و پاسداری از اعتبار نظام گرامی بدارند.
آیت الله سعیدی با اشاره به حضور غیررسمی رئیسجمهور در قم گفت: بازدیدهای سرزده اقدامی شجاعانه برای کنارزدن واسطههاست؛ همان عناصری که در گذشته زمینهساز شهادت بهشتی، رجایی و باهنر شدند.