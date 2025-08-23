به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در واکنش به تجمع روز گذشنته مردم شیراز در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

مدیران و‌ متولیان نباید اجازه دهند مطالبه به حق مردم شیراز و فارس در جریان خاموشی‌های بی‌نظم دست مایه دشمنان مردم ایران شود.

قطعا با تحقیق و تفحص با کسانی که در این مسیر ترک فعل کرده‌اند برخورد می‌گردد.

