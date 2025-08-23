خبرگزاری کار ایران
متولیان اجازه ندهند مطالبه به حق مردم شیراز دست‌مایه دشمنان ایران شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران و‌متولیان نباید اجازه دهند مطالبه به حق مردم شیراز و فارس در جریان خاموشی‌های بی‌نظم دست مایه دشمنان مردم ایران شود.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در واکنش به تجمع روز گذشنته مردم شیراز در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

مدیران و‌ متولیان نباید اجازه دهند مطالبه به حق مردم شیراز و فارس در جریان خاموشی‌های بی‌نظم دست مایه دشمنان مردم ایران شود.

قطعا با تحقیق و تفحص با کسانی که در این مسیر ترک فعل کرده‌اند برخورد می‌گردد.

 

