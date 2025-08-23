خبرگزاری کار ایران
ظفرقندی به کمیسیون بهداشت فراخوانده شد

کد خبر : 1676953
وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در نشست هفته جاری کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

 سه‌شنبه: ( ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ )

دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوالات جلیل مختار نماینده مردم آبادان ( ۶ فقره )، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت ( ۱ فقره )، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان( ۳ فقره )، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد ( ۱ فقره )، بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس ( ۱ فقره )،  حمید رضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز ( ۱ فقره )  و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج ( ۱ فقره )

 استماع گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور.

 

انتهای پیام/
