این هفته؛
ظفرقندی به کمیسیون بهداشت فراخوانده شد
وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در نشست هفته جاری کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی حاضر می شود.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته جاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
سهشنبه: ( ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ )
دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پاسخگویی به سوالات جلیل مختار نماینده مردم آبادان ( ۶ فقره )، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت ( ۱ فقره )، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان( ۳ فقره )، عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد ( ۱ فقره )، بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس ( ۱ فقره )، حمید رضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز ( ۱ فقره ) و علیرضا عباسی نماینده مردم کرج ( ۱ فقره )
استماع گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد نحوه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور.