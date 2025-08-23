برگزاری مراسم سالگرد شهادت سید اسدالله لاجوردی
کد خبر : 1676938
مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سید اسدالله لاجوردی روز سهشنبه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد شهادت سید اسدالله لاجوردی دادستان پیشین انقلاب تهران و رئیس سابق سازمان زندانها، روز سهشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ١٦ برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند با حضور در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر واقع در سرچشمه، میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی در این مراسم شرکت کنند.