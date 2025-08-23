این هفته؛
مدنیزاده به کمیسیون برنامه و بودجه میرود
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی هفته آتی با دعوت از وزیر اقتصاد و اموردارایی عملکرد تبصره ۱۵ لایحه بودجه که به موضوع تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی، موررد بررسی قرار می دهند.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته آتی (۴شهریور ماه) برگزار خواهد شد.
دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:
- بررسی گزارش تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص تسهیلات تکلیفی و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و اموردارایی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.