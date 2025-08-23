به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته آتی (۴شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

- بررسی گزارش تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص تسهیلات تکلیفی و اشتغال با حضور وزیر اقتصاد و اموردارایی و مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

انتهای پیام/