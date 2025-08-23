خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی درگذشت مادر سرهنگ پاکرو

کد خبر : 1676909
حجت الاسلام محمدحسنی بمناسبت در گذشت والده رییس اداره روابط عمومی ارتش پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با صدور پیامی، درگذشت والده سرهنگ سلمان اکبری پاکرو، رییس اداره روابط عمومی ارتش را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

همکار ارجمند، جناب سرهنگ سلمان اکبری پاکرو

رییس اداره روابط عمومی ارتش

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن همدردی صمیمانه، غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

 

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش

عباس محمدحسنی

انتهای پیام/
