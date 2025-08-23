پیام تسلیت رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی درگذشت مادر سرهنگ پاکرو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با صدور پیامی، درگذشت والده سرهنگ سلمان اکبری پاکرو، رییس اداره روابط عمومی ارتش را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

همکار ارجمند، جناب سرهنگ سلمان اکبری پاکرو

رییس اداره روابط عمومی ارتش

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ضمن همدردی صمیمانه، غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.