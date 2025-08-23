وزیر دادگستری در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند :
معیشت مردم در اولویت قرار دارد
وزیر دادگستری گفت: معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری صبح شنبه در بدو ورود به بیرجند، هدف اصلی سفر خود به خراسان جنوبی را افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی و خدماتی استان اعلام کرد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه حضور در خراسان جنوبی توفیقی ارزشمند است، گفت: این استان دیار مردمان ولایتمدار، متدین و سرزمین شهداست و خرسندیم که در هفته دولت در کنار مردم شریف این خطه حضور داریم.
وی افزود: اصل برنامه سفر، افتتاح پروژههایی است که طی ماههای گذشته زحمات زیادی برای اجرای آنها کشیده شده و امروز به ثمر رسیدهاند. علاوه بر این، در طول روز برنامههای متعددی در دستور کار قرار دارد که بههمراه مسئولان استانی انجام خواهد شد.
رحیمی در ادامه سخنان خود به اقدامات وزارت دادگستری در حوزه تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است، یکی از مأموریتهای اصلی ما پیگیری موضوع تنظیم بازار و صیانت از حقوق مردم است، در همین راستا، عصر امروز جلسه ستاد تنظیم بازار استان برگزار میشود تا هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول برای کنترل و نظارت بر بازار انجام گیرد.
وی با تأکید بر اینکه معیشت مردم در اولویت دولت قرار دارد، تصریح کرد: شرایط کنونی ایجاب میکند که موضوع تنظیم بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.
به گفته وی؛ وزارت دادگستری به همراه سایر دستگاههای اجرایی تمام توان خود را برای ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان بهکار خواهد گرفت
وزیر دادگستری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی با ابلاغ سلام رئیس جمهور گفت: ملت ایران در سایه ولایت و با اتحاد ملی، توطئههای دشمنان را ناکام گذاشته و امروز وظیفه دولت و همه قواست که با عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، این مسیر را ادامه دهند.
امین حسین رحیمی بر ضرورت حفظ وحدت و همافزایی قوای سهگانه برای حل مسائل کشور و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
رحیمی با اشاره به جلسات مشترک دولت، مجلس و قوه قضائیه، اظهار داشت: تعامل نزدیک سران قوا و همکاری صمیمانه میان دستگاهها، فرصت کمنظیری برای پیشبرد امور و رفع مشکلات مردم فراهم کرده است.
به گفته وی؛ انسجام کنونی قوای سهگانه، در عمل تحققبخش شعار وفاق و همدلی است.
وزیر دادگستری با قدردانی از نماینده ولیفقیه در استان و مجموعه مدیران استانی افزود: هماهنگی موجود میان ارکان اجرایی، قضایی و امنیتی در خراسان جنوبی مثالزدنی است و میتواند بهعنوان الگویی موفق در سطح کشور معرفی شود.