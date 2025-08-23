وزیر دفاع و پشیتبانی نیروهای مسلح:
ابزارهایی به جز موشک داریم که تاکنون به کار نگرفتهایم
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه اگر دشمن، دوباره فکر تجاوز کند، غافلگیر خواهد شد، گفت: در برخی حوزه ها، تجهیزات پیشرفتهمان اعم از حوزه موشکی را تا کنون به کار نگرفته ایم.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح برخی از توانمندیهای دفاعی کشور، به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: صنعت دفاعی ما چه نقش و جایگاهی در آینده ایران مقتدر دارد؟
امیر سرتیپ نصیرزاده: وزارت دفاع که متولی صنعت دفاعی است، وظایف و تکالیفی برعهدهاش است و آن هم پشتیبانی همهجانبه نیروهای مسلح است. یعنی ما باید متکی به قدرت تولیدی داخل کشورمان باشیم، چون در زمان بحران مشاهده میکنید امکان تأمین نیازمندیها از بیرون از کشور نیست، بنابراین ما باید تمام زیرساختهای مورد نیاز را ایجاد کنیم، تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را تولید، ذخیره و تأمین کنیم و آن هم مطابق با نیاز روز؛ یعنی هم ویژگیهای صحنه درگیری و هم روند فناوری باعث میشود که ما یک رویکردهای جدیدی داشته باشیم، به روز باشیم، مطابق با صحنه درگیری و مطابق با فناوریهای روز پیش برویم، ببینیم دشمن چه فناوریهایی دارد، صحنه نبرد چه چیزی را به ما تحمیل میکند و زیرساختها را بر همان اساس ایجاد کنیم و نیازمندیها را تأمین کنیم. قطعاً آینده هم بر اساس این تعیین میشود که روند چگونه پیش میرود، با چه تهدیدات جدیدی مواجه هستیم، همین جنگ تحمیلی اخیر یک صحنههایی را به ما نمایش و نشان داد، در چه حوزههایی باید کار کنیم، در چه حوزههای آفندی، در چه حوزههای پدافندی؛ همه بیانگر این است که آینده صنعت دفاعی باید مطابق با این روند شکل بگیرد و ساختارمند شود.
سؤال: این جنگ ۱۲ روزه که پشت سر گذاشتیم، در میدان عمل چقدر به نظرتان…، فاصلهای داشتیم اصلاً یا آن چه به عنوان فناوری مورد استفاده قرار میگرفت با آن سوی میدان که مدعی فناوری روز دنیا هستند آیا فاصلهای احساس میکردید؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: ما با یک تهدید معمولی مواجه نبودیم، یک تهدیدی بود که فکر میکنم قدرتمندترین نیروی نظامی پشت آن بود. یعنی ما صرفاً نگاه نکنیم رژیم صهیونیستی با ما مواجه بود، پشت این قضیه هم از جهت تجهیزاتی هم از لحاظ پشتیبانی و لجستیکی؛ آمریکا هم حضور داشت و برخی کشورهای اروپایی و غربی هم حضور داشتند؛ لذا فکر میکنم ما با قویترین نیروی نظامی دنیا مواجه بودیم. در چنین شرایطی قطعاً فاصله وجود داشت. منتها در میدان نبرد فقط بحث عده و عُده نیست، یک شاخصهای دیگری هم وجود دارد که ما با استفاده از آن شاخصها، صحنه نبرد را تعیین کردیم و توانستیم اداره کنیم.
سؤال: چون یک سالگی دولت را هم پشت سر گذاشتیم، به ویژه در حوزه صنعت دفاعی، مهمترین عملکرد و دستاوردها در طول یک سال گذشته چه بوده و برای سالهای آینده مهمترین برنامهریزی شما در چه حوزههایی است؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: ما در حوزههای مختلف کار کردیم، مثلاً در حوزه فضایی در طول یک سال اخیر پرتابهای خوبی داشتیم، در حوزه ساخت ماهواره؛ فعالیتهای خیلی خوبی داشتیم، در حوزه ساخت تجهیزات جدید، به ویژه تجهیزات هوشمند و نقطهزن؛ فعالیتهای خوبی را انجام دادیم و آینده هم به همین شکل است، ما صحنه نبرد را برآورد میکنیم ببینیم در چه حوزههایی بباید کار کنیم. در طول یک سال اخیر در بحث هوشمندی و دقت تجهیزاتمان بیشتر کار کردیم و حجم تولیداتمان هم افزایش پیدا کرده است.
سؤال: در سالهای آینده هم با همین اولویت پیش خواهید رفت؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: بستگی دارد به صحنه نبرد، ما الان تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه به دست آوردیم برای آینده برنامهریزی کردیم که کارهای جدیدی باید انجام بگیرد.
سؤال: یعنی اولویتهای شما را تغییر داده است؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: برخی اولویتهای ما تغییر پیدا کرده است.
سؤال: بپردازیم به وضعیتی که بعد از جنگ ۱۲ روزه پیش آمد و با توجه به تحولات اخیر در منطقه و در حوزه بینالملل الان ارزیابی شما از محیط امنیتی و دفاعی کشور و منطقه چیست و چشمانداز تحولات آینده این اتفاقات را چه پیشبینی میکنید؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: ما اگر این نقشهای که کروی است، باز و روی زمین پهن کنیم و موقعیت جغرافیایی کشورمان را ببینیم؛ بسیار استثنایی است و ما در یک موقعیت جغرافیایی بسیار ویژه و استثنایی قرار گرفتیم. یعنی یک منطقهای است که کاملاً اتصال دهنده بین شرق و غرب، شمال و جنوب از لحاظ ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی؛ بسیار ویژه. علاوه بر این، در این منطقه ذخایر نفتی و معدنی بسیار غنی وجود دارد، هم در منطقه غرب آسیا که ما در آن حضور داریم و هم در شمال کشورمان که اصطلاحاً میگویند قفقاز جنوبی، آسیای میانه و منطقهای که روسیه و این کشورها حضور دارند، اینجا غنی از ذخایر نفتی، گازی و معدنی است و هر چیزی که دنیا برای تجارت لازم دارد، در این منطقه قرار دارد، بنابراین بازیگران زیادی طمع میکنند در این به ویژه بعد از فروپاشی شوروی که نظام دوقطبی از بین رفت و آمریکا به ویژه دنبال رهبری و هژمونی دنیاست، بازیگران زیادی تمایل دارند؛ به ویژه آمریکا که این منطقه را تحت کنترل خود در بیاورند، بنابراین هیچ مقاومت و مانعی را برنمیتابند. فلسفه وجودی جمهوری اسلامی ایران، این است که مقابله با یکجانبهگرایی داشته باشد، ظلمستیز است، زورگویی را قبول نمیکند، فلسفه وجودی آمریکا هم که نطفهاش بر همین اساس بسته شده و شکلگیریاش بر همین اساس است؛ این است که قانع به آن منطقه خاص خود نیست؛ تجاوزگری، غصب، حالا به طرق مختلف و تحت اختیار گرفتن مخازن و معادن غنی دنیاست. این دو باهم در تعارض هستند.
محیط امنیتی ما برگرفته از این ویژگی است؛ یکی؛ ویژگی موقعیت جغرافیایی ما و یکی هم ویژگی امنیتی که به هر حال ما در تعارض باهم هستیم، رژیم صهیونیستی هم که در این منطقه قرار گرفته، به نوعی سیاستهای آمریکا را پیش میبرد. یک مقام اروپایی اخیراً گفت کار کثیفی که ما دوست داشتیم انجام دهیم، رژیم صهیونیستی انجام داد. اینها برنمیتابند کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران در مقابل آنها از لحاظ ویژگیهای ایدئولوژیکی بایستد، یا برنمیتابند یک کشوری مثل چین رشد اقتصادی داشته باشد و آینده اقتصاد را مورد تهدید قرار دهد. برنمیتابند کشوری مثل روسیه دارای توان نظامی بالا باشد و مقابل اینها بایستد، لذا اینها را برای خود تهدید میدانند. جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژیکی و فلسفه وجودی؛ مخالف یکجانبهگرایی و هژمونی آمریکا در منطقه است، بنابراین محیط امنیتی ما برگرفته از این موضوع است. شاید بعضیها هم الان معتقدند که ما دشمن آمریکا هستیم، یا ما مزاحمت داریم. ما از لحاظ اعتقادی درست است این طور هستیم، ولی آنها هستند که ما را برنمیتابند، آنها هستند که موجودیت ما را به هیچ عنوان قبول ندارند و وجود جمهوری اسلامی ایران را برای وجود خودشان تهدید میدانند و معتقدند که این باید از سر راه برداشته شود؛ لذا محیط امنیتی کشور ما برگرفته از این موضوعات است. ما برای همین باید در طول تاریخ انقلاب اسلامی بررسی کنیم ببینیم به طور مرتب ما مورد تهدید واقع شدیم، به طور مرتب در مقابل ما مانع ایجاد کردند، به طور مرتب؛ مانع رشد علمی، دانشی و فنی ما شدند. همین هم باعث شده که بیاییم به فکر دفاع از خودمان باشیم. در دوره امروزی به هیچ عنوان کسی که قدرتمند نباشد اجازه ادامه حیات به او نمیدهند. خیلیها شاید معتقدند که ما باید برویم روی بحث اقتصادی، سرمایهگذاری ما درست است ولی اقتصاد بدون تکیه بر قدرت سخت و نظامی امکانپذیر نیست. اجازه نمیدهند؛ شما باید زیر یوغ آنها کار کنید؛ بنابراین این محیط به ما این موضوع را تحمیل میکند که باید قدرتمند شویم. یکی از عوامل و مؤلفههای قدرت هم؛ قدرت نظامی و دفاعی است. ما مکلفیم در وزارت دفاع زیرساختهایی را ایجاد، تجهیزاتی را تأمین و دست نیروهای مسلح را پر کنیم هم از بعد آفندی، هم از بعد پدافندی.
سؤال: در این دوره هم عملاً و خیلی شفاف و رو، این اتفاق افتاد؛ یعنی این تعارض و تقابلی که شکل گرفت در لایه، خفا و پنهان نبود؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: در دورهای میآمدند تحت پوشش حقوق بشر، مقابله با تروریسم و توسعه دموکراسی؛ اینها را بهانه میکردند و دولتهای قبلی آمریکا اینها را بهانه میکردند و ائتلافسازی میکردند و مانع رشد و پیشرفت کشور دیگر میشدند. الان علنی این را میگویند. وقتی ترامپ میگوید صلح از طریق قدرت؛ این معلوم و مشخص است، وقتی با رئیس جمهور روسیه ملاقات میکند، بالای سرشان انواع هواپیما را پرواز میدهد؛ در مسیر عبور ایشان هواپیما چیده، این مشخص است با تکیه بر قدرت سخت و با زور خود میخواهد اراده خود را تحمیل کند. در مقابل یک چنین قدرتی، گفتوگو معنی ندارد. در مقابل چنین قدرتی، باید قدرت، توان نظامی و دفاعی داشته باشی. در همین جنگ ۱۲ روزه اگر ما توان موشکی نداشتیم و نمیتوانستیم به دشمن ضربهای بزنیم، قطعاً آتشبسی وجود نداشت، این قدر ادامه میدادند تا ما تسلیم شویم.
سؤال: آینده این تعارضات را چه پیش بینی میکنید؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: به خیلی شاخصهای متعدد بستگی دارد؛ یکی قدرتمندی ماست. این را باید قبول کنیم، اگر ما ضعفی نشان دهیم، قطعاً آنها جریتر خواهند شد، تهاجمیتر عمل خواهند کرد و پایبند به مسائلی مثل حقوقبشر و قوانین بینالمللی نیستند، این که کاملاً مشخص است. شاخصهای متعددی وجود دارد؛ یکی از مهمترین شاخصهای آن؛ این است که ما قدرتمند شویم. قدرت هم؛ قدرت سخت خیلی مهم است، قدرت نظامی خیلی مهم است، قدرت نرم هم باید باشد. دو عامل در جنگ ۱۲ روزه باعث پیروزی ما شد؛ یکی توان آفندی ما بود که ضربات سختی را به آنها وارد کردیم و دیگری توان نرم ما بود؛ که انسجام ملی است. این قدرت نرم است، لذا ما باید ترکیبی از قدرت را بدست بیاوریم؛ ترکیبی از قدرت نرم و سخت و خودمان را آماده کنیم. اگر این شاخص و ابزار را قوی در اختیار داشته باشیم قطعاً آنها جرأت نمیکنند مجدداً به ما حمله کنند یا قصد این حمله را داشته باشند. اما اگر در داخل کشور ضعفی نشان دهیم، اگر ما توان تولید قدرت سخت نداشته باشیم، این شاخص؛ شاخص مهمی است که شاید باعث شود آنها برآوردی از مجموع توان ما داشته باشند و امکان این که مجدداً اقدامی انجام دهند، وجود دارد.
سؤال: آیا ما در توسعه صنعت دفاعیمان، اولویتمان همچنان در توسعه توان موشکی است یا بعد از جنگ روی حوزههای دیگر هم اولویتهایی پیدا شده است؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: ما اولویتهای دیگری هم داریم، یعنی همین الان هم؛ جنگ ۱۲ روزه در یک حوزه تبادل آتش شد، آن هم در حوزه قدرت هوایی بود؛ یعنی هم آنها از قدرت هوایی استفاده کردند، هم ما از قدرت هوایی. هم هواپیما یک ابزاری از قدرت هوایی است، هم موشک؛ ابزاری از قدرت هوایی است. جنگ توسعه پیدا نمیکرد، اگر جنگ توسعه پیدا میکرد روی جنگ زمینی و دریایی؛ تجهیزات دیگری هم وجود داشت، یعنی این نیست که ما فقط به موشک اکتفا کرده باشیم، منتها روی قدرت هوایی، توانمان را روی موشک گذاشتیم. توان آفندیمان را بر محور موشک قرار دادیم، اما سایر حوزهها را هم کار کردیم. تجربیاتی که از این جنگ ۱۲ روزه به دست آوردیم، اولویت دیگری را هم در برنامه کاریمان قرار دادیم، صرفاً موشک نیست.
سؤال: ارزیابی شما از وضعیت دفاعی الان ما چیست؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: خیلیها سؤال میکنند، هیچ پدافندی غیرقابل نفوذ نیست، قویترین سامانههای پدافندی در رژیم صهیونیستی به کار گرفته شد؛ تاد، پاتریوت، اَرو، گنبد آهنین، هر چه بود؛ هرچه که در ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی بود در آن منطقه جغرافیایی بسیار کوچک به کار گرفته شد، آیا نفوذناپذیر بود؟ هیچ پدافندی در دنیا نفوذناپذیر نیست و صرفاً بر پدافند نباید تکیه کنیم. اما به نسبت یا درصدی از این توان باید مورد محاسبه قرار بگیرد. ما در بحث پدافندی؛ مقداری در ضربه اول آسیب دیدیم، اما به مرور حتی در اخبار هم ملاحظه میکردید؛ به مرور توانستیم جاهایی موفقیتهایی به دست بیاوریم. ما پهپادهای زیادی را در هفته دوم جنگ مورد اصابت قرار دادیم و تجربیات خوبی در این راستا به دست آوردیم. یک نبرد بسیار سنگینی بود، حساب کنید تیم ورزشی همیشه دنبال این هست که یک حریف قوی بدست بیاورد، تاکتیکهایش را تمرین کند؛ این نبرد یک چنین نبردی بود برای نیروهای مسلح ما. ما تجربیات بسیار خوبی را بدست آوردیم و قطعاً در آینده روی توان دفاعی ما اثر خواهد گذاشت و باید در جاهایی تجدیدنظر کنیم؛ روی بخشهای خاصی تمرکز کنیم، جزئیات آن را نمیگویم به خاطر این که نمیخواهم هزینه جمعآوری اطلاعات دشمن را پایین بیاورم؛ برای همین به جزئیات نمیپردازم. ولی قطعاً ما تجربیات خیلی خوبی بدست آوردیم و روی برخی از فناوریهای جدید تمرکز خواهیم کرد.
سؤال: الان فکر میکنید دشمن ارزیابی دقیقی از توان دفاعی ما دارد؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: قطعاً همین طور است، هر کسی این کار را انجام میدهد، ما هم ارزیابی دقیق از توان دفاعی آنها داریم. این به طور مستمر ادامه دارد و هم طرف مقابل دنبال جمعآوری اطلاعات از توان دفاعی و آفندی است و هر کدام از ما هم این کار را انجام میدهیم و مطمئنم آنها هم این ارزیابی را انجام میدهند، ولی تلاش ما این است و در وزارت دفاع، سازمانی با عنوان سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی است که کارش این است که هم وضعیت فناوریهای نظامی دنیا و حریف را برآورد کند، ما غافلگیر نشویم، هم روی فناوریهایی کار کند که ما دشمن را غافلگیر کنیم، یعنی خودمان فناوریها و تجهیزاتی بسازیم که شگفتانه باشد و باعث غفلت دشمن شود.
سؤال: اگر دشمن مجدد فکر تجاوز به ذهنش بزند، ما او را میتوانیم غافلگیر کنیم؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: قطعاً یک ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم.
سؤال: ما در این جنگ ۱۲ روزه از آخرین دستاوردهایمان به صورت کامل استفاده نکردیم؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: ما در برخی حوزهها؛ تجهیزات پیشرفتهمان را به کار نگرفتیم، یکی؛ حوزه موشکی بود.
سؤال: یعنی حتی در موشکی هم آخرین فناوری به کار گرفته نشد؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: در موشکی همه آن چیزی که داشتیم به کار نگرفتیم.
سؤال: اشاره کردید به جنگ ۱۲ روزه که تجربیات مختلفی داشتیم، میشود به برخی از این تجربیات را اشاره کنید که چه بود و این که در این ۱۲ روز وزارت دفاع چطور کار پشتیبانی برای نیروهای مسلح را انجام میداد؟ خاطرم هست آن اوایل یک عده نگران این بودند که این موشکها را که با این حجم میفرستیم، که زود تمام میشود یا بعد از آن برخی این شبهه را میکردند که نه روزهای اول به خاطر این که ما لانچر موشکها سرپا بود، پرحجم میفرستادیم، بعد، چون اینها مورد اصابت قرار گرفت، دیگر روزهای آخر لانچر نداشتیم؛ ۱۰ تا ۱۰ تا میفرستادیم؟ اینها شبهاتی بود که بعضاً در ذهن مردم مطرح میشد.
امیرسرتیپ نصیرزاده: درست است این را مردم سؤال میکنند، شبهات است، ولی انتظار هم نداشته باشید همه جزئیات را اینجا توضیح دهم، چون جزو اطلاعات نظامی ماست. اولاً در خصوص نحوه پشتیبانی، وزارت دفاع جزو اهداف اصلی دشمن بود، یعنی در ساعت اولیه به دو شهرک ما حمله کرد، پنج بلوک سازمانی ما را مورد حمله قرار داد.
سؤال: شهرک مسکونی؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: بله، شهرک مسکونی، همین شهرک شهید چمران و شهید رجایی که تقریباً نزدیک چهل واحد مسکونی ما را یکجا زد. ۲۸ واحد کامل تخریب شد. ما ۵۶ شهید دادیم در همان حمله اول؛ در همان صبح؛ ساعت ۳:۲۴.
سؤال: از خانوادههای کارکنان وزارت دفاع؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: بله، همه؛ زن، بچه و کودک. ما در همان حمله اول؛ ۲۵ کودک و نوجوان شهید دادیم که برخی از اینها پیکر پاکشان به همراه اسباببازیهایشان از زیر آوار بیرون آمد، چه گناهی داشتند؟ مگر چه کار کرده بودند؟ کارکنان وزارت دفاع و خانوادههایشان با چنین هجمه و تهاجمی مواجه بودند. علاوه بر آن، زیرساختهای ما به طور مرتب مورد حمله قرار گرفت. هیچ حملهای انجام نشد که در آن اهدافی از وزارت دفاع مورد حمله واقع نشود. ما در یک چنین شرایطی تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را تولید میکردیم به طور مستمر تحویل میدادیم. علاوه بر این، ما یک وظیفهای را در رابطه با پشتیبانی آمادی داریم، جنگ هم یک جنگ پیچیده بسیار عجیبی بود، شاید تا حالا چنین جنگی ما تجربه نکرده بودیم، شاید در دنیا هم کمتر کسی تجربه کرده است. الان جنگ روسیه و اوکراین هم در همین کلاس است. یک جنگ ترکیبی بود. الان در دانشگاهها و مراکز آموزشی؛ سخنرانی است، حرف از جنگ ترکیبی میزنند. این شاید برای خیلیها جا نیفتاده، ولی جنگ ترکیبی یک پدیده پیچیدهای است که این روزها با آن مواجهیم و فقط نیروهای مسلح با آن مواجه نیستند. با جنگ ترکیبی همه مواجهند، همه باید کار انجام دهند؛ از آدم عادی گرفته تا نظامی. در آن بحبوحه که نیروهای مسلح و وزارت دفاع میجنگیدند بانک سپه مورد هجوم سایبری قرار گرفت. بین بیست و سوم تا سیام؛ یعنی یک هفته اول جنگ؛ زمان پرداخت حقوق بود. باید نظامیها حقوق دریافت میکردند، بازنشستهها حقوق دریافت نمیکردند، کسی در جبهه میجنگید و خانوادهاش باید امرار معاش کنند، امکان دریافت پول از حسابشان نبود، وزارت دفاع در چنین شرایطی برای مقابله با این تهدید کاری را انجام داد، ما آن کار را نمیخواهم توضیح دهم. کاری انجام دادیم که در اثر آن حمله از بین برود، ما پشتیبانی آمادی در طول این ۱۲ روز کل مسائل آمادی و خوراک نیروهای مسلح و خانوادههای نیروهای مسلح را تامین کردیم. هیچ کمبودی در این راستا نبود، حتی در برخی از فروشگاههای شهر چیزی پیدا نمیشد در فروشگاههای نیروهای مسلح وجود داشت. حتی دفتر من مورد حمله موشکی قرارگرفت و منزل مسکونی شهرکهایمان مورد حمله موشکی قرارگرفت، زیرساختها مورد حمله قرارگرفت، در چنین شرایطی تولید را ادامه دادیم. اجازه ندادیم لحظهای تحویل سلاح و مواد غذایی و مایحتاج نیروهای مسلح لحظهای قطع نشد، وزارت دفاع ترکیبی اززیرساختهای صنعت دفاعی و صنعت اقتصادی است، میتوان بگویم یک دولت است برای خودش. ما نزدیک شصت تا صنعت غیر دفاعی و غیر نظامی داریم که مربوط به صندوق بازنشستگان است، مالک آن صندوق بازنشستههای نیروهای مسلح است و حقوق بازنشستهها از آن تامین میکنیم. وزارت گسترده و تنوعی از صنعتهای مختلف است، خود سازمان اتکا که مواد غذایی را تامین میکند که خود این بیش از ۴۰ صنعت مواد غذایی دارد که انواع نیازمندیهای غذایی تولید میکند و در امنیت غذایی کشور کمک میکند و یک پشتیبانی ترکیبی از تجهیزات و مایحتاج عمومی است.
امیر سرتیپ نصیرزاده: در جنگ ۱۲ روزه نه، آن هم به کار گرفته نشد.
سوال: ویژگی خاصی دارد این موشک؟
نصیرزاده: آن دقیقترین موشک نقطه زن ماست و ما یک فناوری را در بعد از وعده صادق دو و یک تجربیاتی که ما به دست آوردیم روی این موشک اعمال کردیم. یعنی یک فناوری جدیدی را برای آن اعمال کردیم که آن توان جنگالی و اقدامات جنگالی و الکتروماروتیکی؟ که انجام دادند روی این موشک اثر نمیکند و این کاملا نقطه زنی بر آن اهدافی شلیک میشود انجام میدهد.
سوال: آن موقع که موشک هایپرسونیکها و سجیلها شلیک شد که تعداد خیلی کمی بود و خیبرشکن که خیلی کم شلیک شد، ورق کاملا برگشت، عماد ورق کاملا برگشت؟
نصیرزاده: عماد و سجیل جزو موشکهای نسل اول، قدیم ما هستند، ما موشکهای جدیدی داریم که شاید دشمن هم رصد کرده، برآورد کرده است که ما در یک سال اخیر تستشان کردیم، آزمایش و تست این موشکها در یک سال اخیر انجام شده است، سرجنگی بسیار پیشرفته دارند. قابلیت مانور دارند برای این که از دست سامانههای پدافندی دشمن فرار کرده و به هدف برسند، در هنگام ورود قابلیت مانور دارند، این فناوری جدیدی است که در سر جنگی اقدامی انجام میدهد که میتواند متحرک باشد. فقط در اثر تراژکتوری حرکت نمیکند، ما هنوز از این فناوری موشکی در جنگ ۱۲ روزه استفاده نکردیم.
سوال: ولی همین آنها را به ستوه آورد؟
نصیرزاده: اصلا جنگ اگر ۱۲ روزه میشد، ۱۵ روز، در سه روز آخر هیچ موشکی نمیتوانستند دفاع کنند. دفاع کار آسانی نیست، این طور نیست که مثل تفنگ رگبار ببندند، دفاع آن هم سامانههای پدافندی مثل تاد، مثل پاتریوت.
سوال: چند لایه پدافندی را باید عبور کند و به نقطه بخورد؟
نصیرزاده: بله، دفاع کار راحتی نیست که بخواهند هر موشکی را، این سامانههای عظیم و بزرگی هستند، وقتی موشکهایشان شلیک و تمام میشود دوباره لود کردن موشک زمان میبرد. بسیار گرانقیمت هستند، برای سرجنگی بخواهند تاد و پاتریوت شلیک کنند، کار آسانی نیست، شدنی نیست، ادامه جنگ قطعا به ضرر آنها بود و امکان دفاع مثل روزهای اول نداشتند و این باعث شد که آنها تقاضای آتش بس کنند.
سوال: یادم است در آن ایام یکی از شبکههای فارسی زبان خبری که گزارش زندهای از داخل تلاویو میداد، بایک موشک میگفت که تا شعاع ۵۰۰ متر اطراف این جا کامل تخریب شد، بعد از توقف آتش اتفاق افتاده مردم خیلی استقبال کرده که این توقف آتش خیلی خوب موقعی اتفاق افتاد، که ادامه دار شدن آن خیلی خسارت بار میشد؟
نصیرزاده: ما موشکهای زیادی داریم که سرجنگیشان که هنوز استفاده نکردیم از آن موشکهایی که آسیب زیادی زد، از آن قوی ترست.
سوال: خرمشهر ۵؟
امیر سرتیپ نصیرزاده: خرمشهر یکی از آن هاست.
سوال: هنوز تحفظ دارند دقیق اسم نمیآورند که اسم بیاورند، کاملا خودکفایی در حد صددرصد است؟
نصیرزاده: صددرصد، ما بالای ۹۰ درصد تجهیزاتمان داخل ساخته میشود، موشک صددرصد، ساخت موشک، هم موشک سوخت مایع و هم موشک سوخت جامد صددرصد در داخل کشور ساخته میشود و به هیچ عنوان اتکا به بیرون نداریم. در طول جنگ هم تولید کردیم، همین الان هم در حال تولید شدن است. ما در همین طول جنگ یکی از آن تجربیاتی مهمی که به دست آوردیم و میتوانم بگویم این است که ما در نحوه تولیدمان یک تجدیدنظر کردیم، شاید نیازی نباشد ما در یک فضای بزرگ و آشکار بخواهیم یک چیزی را تولید کنیم. کشورما، کشور وسیعی است، از جغرافیای بسیار پیچیده برخورداریم و میتوانیم زیرساختهایی که آشکار نباشد این کار را انجام دهیم و این کار را انجام دادیم.
سوال: در کدام حوزهها یک مقدار وابستگی داشته باشیم؟
نصیرزاده: در حوزههایی که مواد اولیه یا قطعات کوچک باشد که به صرفه نیست که کارخانه برای آن بزنیم، به لحاظ تولید مقرون به صرفه نیست که همه کشورها این کار را میکنند و معنیاش این نیست که نمیتوانیم و کشورهای مختلف این کار را انجام میدهند و این نیست که فقط ما و اگرلازم شد و نخواستیم که از بیرون بیاوریم میتوانیم داخل تولید کنیم.
سوال: ارتباط شما با مراکز دانشگاهی، شرکتهای دانش بنیان، جامعه نخبگانی ارتباط خوبی است؟
نصیرزاده: بیش از هشت هزار شرکت خصوصی با ما همکارهستند، ما این طور نیست که همه چیز را در داخل وزارت دفاع تولید کنیم، بیش از هشت هزار، هزار و چهارصد و پنجاه ازا ین شرکتها دانش بنیان هستند، اصلا خودمان پردیس فناوری داریم. تشکیل دادیم، دانشگاهها را دعوت کردیم و با جهاد دانشگاهها در ارتباط هستیم و صد و هفتاد و هشت همت با این شرکتهای خصوصی تبادل مالی داریم؛ بنابراین همین است که باعث میشود که مثلا یک زیرساخت مورد هدف قرار گرفته و تولیدمان استمرار دارد، چون تولیدمان را خودمان انجام نمیدهیم، شرکتهای خصوصی و شرکت دانش بنیان و بعد از جنگ ۱۲ روزه یک عزم ملی ایجاد شد و دانشگاهها خودشان پیشنهاد دادند که ما آمادهایم.
سوال: ظرفیتهایشان این شرکتهای دانش بنیان چطور است و جوان هم هستند؟
نصیرزاده: بله، همه جوان و اگر چهرههای این جوانها ببینید کیف میکنید، توصیه میکنم به دوستان و فرزندان ایران زمین زیاد به دنبال مهاجرت یا رفتن به کشورهای بیرون نباشند، ما در داخل هم ظرفیت علمیمان بالاست و هم قدرت جذب این نخبگان را داریم، امسال که نیرو جذب کردیم، ۲۵۷ نفر از بنیاد نخبگان نیرو جذب کردیم، عضو بنیاد نخبگان بودند و ما ۸۹ درصد کارکنانمان بالای ۸۹ درصد تحصیلات دانشگاهی یعنی لیسانس و به بالا دارند، ما خودمان دانشگاه داریم که جذب میکنیم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری که غیر از دانشگاههای بیرون در تماسیم خودمان دانشگاه مالک اشتر نیروی برایمان تربیت میکند، ظرفیت این را داریم که همه نخبگان را به کار بگیریم، اصلانیازی نیست عضو رسمی ما باشد، میتوانند شرکت دانش بنیان و خصوصی بزنند و با ما در ارتباط باشند. ما بیش از هشت هزار شرکت در ارتباط هستیم.
سوال: در این ایام جنگ، پیش از آن صحبت از این میشد که دشمن از فناوری هوش مصنوعی در جنگ استفاده میکند در حوزههای مختلف، در هوش مصنوعی که با تاکید فرمانده معظم کل قوا هم بود که در این حوزه در شئون مختلف آن تمرکز اتفاق بیافتد، چقدر در صنعت دفاعی از هوش مصنوعی بهره میبریم؟
نصیرزاده: جزو ضروریات اصلی ماست که به آن پرداختیم و از دشمن یک مقدار از این لحاظ عقبتر هستیم و این را میپذیریم و آنها خیلی گسترده استفاده کردند و قبلا سالهای سال روی این موضوع فکر کردند. ما دیر شروع کردیم ولی خوب شروع کردیم، در خود وزارت دفاع ساختار را ایجاد کردیم و جوانان خوبی را جذب کردیم و هم بیرون ارتباط گرفتیم و این کار را نهادینه کردیم و کم کم به سوی تجهیزات مجهز به هوش مصنوعی میرویم.
سوال: ما راجع به دستاوردهای نظامی و دفاعی در این جنگ ۱۲ روزه صحبت کنیم و به مردم بگوییم چه اتفاقی افتاد؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: ما جنگ ۱۲ روزه نتوانستیم خوب تبیین کنیم ولی قبل از جنگ در رابطه با رونمایی و گزارشهای نظامی افراطی عمل کردیم. اما در جنگ هنوز خوب تشریح نکردیم، ابعاد جنگ را خوب برای مردم باز نکردیم ولی نمیدانم این را تشریح کنیم خوب است یا نه، باید راجع به آن فکر کنیم.
سوال: راجع به آخرین دستاوردهای پهبادی و حوزه دفاعی سوال نپرسم؟ خیلی بنای این که راجع به آن توضیح دهید، ندارید، خیلی به مصلحت نخواهد بود، چرا که میخواهید اصل غافلگیری را رعایت کنید در جنگ؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: بله، میخواهید بپرسید ولی من محدود میگویم.
سوال: بحث دیپلماسی، چقدر از این ظرفیت با کشورهای منطقه و در دنیا بهره میبریم و چقدر میتواند به کاهش تنش کمک کند؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: قطعا موثرست، در این ایام جنگ ۱۲ روزه تقریبا روز آخر و یا یک روز مانده به پایان جنگ سفری داشتم به اجلاس وزرای دفاع شانگهای در چین، فضای کشورمان یک فضای محدودی بود، پرواز امکانش نبود، با یک شرایط خاصی رفتیم و خودمان رساندیم آن جا که وقتی رسیدیم مورد تعجب همه وزرای دفاع شد، به من میگفتند که همین که شما آمدید معلوم است که شما پیروز شدید، خیلی بازتاب خوبی داشت و همه سوال و پیگیری و رصد میکردند و نحوه عمکرد ما را تحسین میکردند. ما ارتباطات بسیار خوبی با کشورهای مختلف داریم، آنهایی که ارتباط سیاسی با ما دارند، ارتباط نظامی با ما دارند، تبادل سلاح داریم، هم میفروشیم و هم میخریم، البته این نیست که ما میخریم نیاز داریم، این مرسوم است بین کشورها تبادل میکنیم و از توانمندیها و توان فناوری و صنعتی همدیگر استفاده میکنیم و هم این که بعضی جاها به صرفه نیست ما کارخانه بزنیم، میرویم میخریم و با همین روش این نیازمندیهایمان را تامین میکنیم. برخی از کشورهاست که زیرساخت صنعت دفاعی در آن جا ایجاد کردیم و اصلا ما کارخانه ایجاد کردیم در آن جا و اگر به موقع بخواهیم افتتاح کنیم بخواهیم رسانهای کنیم ولی تصمیمی نگرفتیم ولی در آینده نزدیک تا پایان شهریور برویم و این کار را انجام دهیم و دنیا به توانمندی نظامی ما اعتقاد دارند و تقاضا برای برخی از محصولات ما زیاد شده است وتقاضا میکنند.
سوال: میشود گفت در حوزه پهباد؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: در حوزه پهبادی مثلا.
سوال: مهمترین چالشی که با آن مواجهاید میشود گفت چیست؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: مهمترین، نمیخواهم بگویم مانع ولی ما توان مالیمان بیشتر شود، بیشتر میشود کار کنیم.
سوال: مشکل بودجهای؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: بودجه اعتباری بیشتر شود، دست و بالمان بیشتر باز میشود.
سوال: بعد از جنگ در این حوزه نگاههای خیلی؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: بله، دولت هرچه توانسته است کمک کرده است، این اراده وجود ندارد این شکلی نیست، هم مجلس و هم دولت در حدی که این توان وجود دارد کمک کردند ولی مانع یا چالش دیگری نداریم.
سوال: این خیلی عالی است، اگر مانع مالیاش برطرف شود شما چالش دیگری مواجه نیستید، بحث بهبود وضعیت معیشتی خود کارکنان با توجه به این که در این ایام روزهای سختی را پشت سر گذاشتند، در دستور کار چقدرست؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: این از عهده ما برنمی آید و این در سطح کشور و ملی به این موضوع رسیدگی شود و پرداخت باید متوازن شود و کاری در ستاد کل انجام دادند و دولت هم عزمش آقای رئیس جمهور بارها در دیدار با فرماندهان نظامی فرمودند، ارادهشان بر این است که این کار انجام شود، حتی قبل از جنگ یک مبلغی را در اختیار نیروهای مسلح قرار دادند وفرمودند من این را میدهم فقط برای مسکن کارکنان نظامی. ولی این را میپذیریم که یک مقدار بخش پرداختیهای دولتی با پرداختیهای غیر دولتی تفاوت بینشان زیادست ولی نیروهای مسلح این را نه این که جلوی دوربین بگویم یا شعاری بگویم. نیروهای مسلح و همکاران ما در کارشان اثر ندارد، در دفاع در میدان اثر ندارد، درا ین جنگ نشان دادند در شرایط جنگی همکاران من این جا موشک میخورد، در ۲۰ متریاش کار میکنند، فیلمش است، این جا موشک خورده است، آن جا کار میکنند، یک چیزی را تخلیه میکنند که موشک نخورد، این جا نگاه نمیکنند که چقدر پرداختی است و حقوقش چقدر است.
سوال: حتی بازنشستگان؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: حتی بازنشستگان که جزو زحمتکشان در خط مقدم جبهه هستند.
سوال: در حسن ختام اگر نکتهای است بفرمایید، به ویژه در حوزه فضایی نکتهای است بفرمایید؟
امیرسرتیپ نصیرزاده: در حوزه فضایی ان شاءالله در ادامه چند ماه آینده پرتابهای خوبی خواهیم داشت و همچنان فعال هستیم و ماهواره میسازیم، موشک پرتاب کننده ماهواره خودمان میسازیم، روی انتقال مداری کار میکنیم، در مدار پایین، مدار متوسط، مدار بالا که ژئوست باید ماهواره داشته باشیم و رسیدن به آن مدار خیلی سخت است. همهاش با موشک پرتاب کننده نمیشود، باید تا حدی این ماهواره را ببریم و بعد خود ماهواره به یک فناوریهایی مجهز باشد که آن مدار را خودش برود بالا. روی این موضوع که به آن میگویند انتقال مداری کار میکنیم و به نظر به یک سطح خیلی خوبی در سطح ملی رسیدیم. این را انجام میدهیم و در حوزه فناوری ان شاءالله دستاوردهای خیلی خوبی خواهیم داشت، با تجربیاتی که به دست آوردیم و این قول را به ملت شریف ایران میدهم که فرزندانشان در نیروهای مسلح و در وزارت دفاع اجازه نخواهند که این کشور متمدن و این کشور با تاریخ کهن مورد تهاجم یک رژیم غاصب کوچک قرار بگیرد و آسیب ببیند. خود ملت این را نشان دادند و در کنار نیروهای مسلح هستند و ما هم دست به دست هم انشاءالله این کار را پیش خواهیم برد و اجازه گستاخی به دشمن نخواهیم داد.