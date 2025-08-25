آب سد طالقان شاید ظرف ۵ سال آینده کفاف جمعیت فعلی را ندهد

پیمان فلسفی نماینده مردم تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح وزیر نیرو به شورای شهرسازی و معماری مبنی بر عدم ساخت و ساز به مدت دو سال در تهران به دلیل کم آبی گفت: این ایده دقیقی نیست. اگر قرار باشد در تهران ساخت و ساز نداشته باشیم، پس کجا باید این کار انجام شود؟ اگر در جای دیگری هم ساخت و ساز را داشته باشیم، چگونه می‌توانیم آب را تأمین کنیم؟ باید به همان شیوه‌ای که در دیگر سکونتگاه‌ها آب تأمین می‌شود، در تهران هم عمل کنیم.

مردم اگر از تهران بروند در جای دیگر آب نمی‌خواهند؟

وی ادامه داد: با افزایش جمعیت در تهران، نیاز به ساخت و ساز هم وجود دارد. نمی‌توانیم بگوییم مردم‌زاد و ولد نکنند یا از تهران کوچ کنند. این مسئله، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. این مسئله، مسئله دقیقی نیست که از سوی وزیر نیرو مطرح شده و حتی وزیر راه و شهرسازی هم این بهانه را مطرح می‌کنند که در واقع پاک کردن صورت مسئله است. اگر هم ما جلوی ساخت و ساز را گرفتیم، نمی‌توانیم جلوی افزایش جمعیت را بگیریم، نمی‌توانیم بگوییم از تهران کوچ کنند و بروند، مردم اگر از تهران بروند در جای دیگر آب نمی‌خواهند؟

این نماینده مجلس گفت: امروزه روش‌های متنوعی برای تأمین آب شرب وجود دارد و نباید فقط به بارش باران تکیه کنیم که اگر باران ببارد آب داشته باشیم و اگر باران نبارد بی‌آب باشیم. چرخه استحصال آب در طبیعت به گونه‌ای است که حجم آب استحصال شده و تبخیر شده‌ای که به جو برمی‌گردد ثابت است، منابع هم محدود است اما باید برای همین منابع محدود برنامه‌ریزی کرد.

بارور کردن ابرها توسط سپاه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی یکی دو سال است که تعطیل شده

عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بنابراین باید برنامه‌ریزی کنیم و مصرف آب را بهینه کنیم، نه اینکه بگوییم دیگر مصرف‌کننده جدید ایجاد نکنیم؛ چراکه جمعیت کره زمین در حال افزایش است. در کلانشهرهای دنیا، با استفاده از فناوری‌های روز، این مسئله حل شده است. ما هم باید از فناوری‌های نوین برای بارور کردن ابرها و ایجاد بارش برای تأمین آب شرب و کشاورزی استفاده کنیم. این روشی است که در تمام دنیا و همه کشورهای پیشرفته از آن استفاده می‌کنند. ما یک سازمان در این زمینه داریم با عنوان سازمان توسعه فناوری‌های نوین آب‌های جوی، این سازمان در حال حاضر چه فعالیتی دارد؟ در همین چند سال گذشته با همین روش یعنی بارور کردن ابرها دوستان در سپاه، وزارت نیرو و وزارت جهاد و کشاورزی آب قابل استفاده را تامین می‌کردند و در برخی از جاها دو تا سه و حتی در برخی موارد تا چهار بار بارش می‌گرفتند اما یک الی دو سال است که تعطیل شده است.

وی ادامه داد: از طرفی برای تامین آب شرب که در حدود ۸ درصد کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد، الان آقایان اظهار ناتوانی می‌کنند در حالی که این قضیه قابل حل است ما نباید به دست دشمنان خودمان بهانه بدهیم که فرد معلوم‌الحالی بگوید که شما با خشکسالی مواجه هستید و کمبود آب دارید و من می‌توانم آب شما را تامین کنم. این ترفند بدی است که توسط دشمن از آن سوءاستفاده می‌شود و باید مراقبت کنیم و بهانه دست دشمن ندهیم و باید صراحتا اعلام کنیم که امکان تامین آب وجود دارد چه برای آب شرب و چه برای آب کشاورزی.

در دانشگاه شریف افرادی را سراغ دارم که آخرین فناوری آب شیرین‌کن را ساخته‌اند و منتظر منابع مالی هستند

این نماینده تهران تصریح کرد: باید از فناوری روز که در اختیار خودمان است، استفاده کنیم. من در دانشگاه شریف افرادی را سراغ دارم که آخرین فناوری آب شیرین‌کن را ساخته‌اند و الان منتظر منابع مالی هستند تا از آن در برنامه وسیع و گسترده استفاده کنند. چندین بار جلسه گذاشته‌اند اما منابع آن‌ها هنوز تامین نشده است من نمی‌گویم منابع مالی را حتما باید دولت تامین کند اما دولت باید شرایط را فراهم کند و سرمایه گذاران بیایند و روی این پروژه‌های فناور سرمایه‌گذاری کنند یا حتی برای انتقال آب از دریای عمان یا خلیج فارس به فلات مرکزی کشور برنامه داشته باشند که این امر هم امکان‌پذیر است و صحبت آن هم می‌شود. چطور برای صنایع این آب تامین شده است اما نمی‌شود برای آب شرب هم استفاده کرد؟ البته باید آب شیرین شود و چون فناوری آب شیرین کن تماما وارداتی است این کار گران تمام می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: دانشمندان ما دستگاه‌های آب شیرین کن بزرگ مقیاس را ساخته‌اند چرا از اینها حمایت نمی‌کنیم تا این فناوری را در حاشیه خلیج فارس و سواحل عمان مستقر کنند و آب را انتقال دهیم؟ هزینه شیرین کردن آب در کنار دریا حدود ۸ دهم دلار در مترمکعب است، ولی انتقال آن به فلات مرکزی با این سیستم تکنولوژی و فناوری که غربی است و در اختیار ما نیست و وارداتی است، هزینه بیشتری دارد و حدود ۶ دلار هزینه می‌برد. اما اگر این فناوری را بومی کنیم و به‌روزرسانی کنیم، این عدد به طور قابل توجهی پایین‌تر خواهد آمد و می‌توانیم کشاورزی را با استفاده از آب دریا و شیرین کردن آن رونق بیشتری ببخشیم.

دشمنان از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند و ما هنوز چاه حفر می‌کنیم

وی ادامه داد: همچنین می‌توانیم آب شرب و آب مورد نیاز صنعت را تأمین کنیم، مشروط بر اینکه از فناوری بومی‌شده استفاده کنیم که امروز دشمنان ما در اختیار ما قرار نمی‌دهند و وقیحانه اعلام می‌کنند که ما می‌توانیم مشکل آب را حل کنیم. اگر آن‌ها می‌توانند، چرا ما نمی‌توانیم؟ آن‌ها اکنون خودشان با مشکل آب مواجه هستند. اما آن‌ها از فناوری روز استفاده می‌کنند، از بارور کردن ابرها و تکنولوژی‌های به‌روز آب شیرین‌کن استفاده می‌کنند و انتقال آب با هزینه‌های کمتری انجام می‌شود اما ما هنوز از این فناوری‌ها استفاده نمی‌کنیم و فقط چاه حفر می‌کنیم و آب رودخانه را برداشت می‌کنیم. همچنین آب پشت سدها را جمع می‌کنیم و این کار حوضه‌های آبریز خودمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در منابع آبی پشت سدها هم رسوبات جمع می‌شود و بعد از مدتی عمر مفید سدها تمام می‌شود و نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

این نماینده تهران با اشاره به انتقال آب سد طالقان به تهران برای حل مشکل بی‌آبی در تهران گفت: آب سد طالقان هم که در حال انتقال به تهران است، ممکن است ظرف پنج سال آینده باز هم کفاف جمعیت فعلی را ندهد یا جمعیتی که در آن زمان خواهیم داشت. بنابراین، من فکر می‌کنم حل این مشکل شدنی است و می‌توانیم آن را حل کنیم. باید از فناوری بومی خودمان استفاده کنیم. سرمایه‌گذارانی هم هستند که آمادگی دارند این فناوری را حمایت کنند، اما دولت باید به آن‌ها میدان بدهد. باید اجازه بدهد که فناوری روز بومی‌شده‌ای که خودمان تولید کردیم در سواحل مستقر شود و بتوانند تولید و تأمین آب را در کشور تقویت کنند.

باید چرخه مصرف آب شرب و مصارف بهداشتی و شست‌وشو و نظافت را ظرف یک برنامه ۵ ساله از هم جدا کنیم

وی ادامه داد: سیستم‌های توزیع و نحوه مصرف هم باید بهینه‌سازی شوند، شبکه بازچرخانی آب در شهرهای بزرگ یا کوچک حتماً باید بازنگری شود و ما باید چرخه مصرف آب شرب و مصارف بهداشتی و شست‌وشو و نظافت را از هم جدا کنیم که این‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. این موضوع می‌تواند ظرف یک برنامه پنج‌ساله حل شود. به نظر من، این مشکل قابل حل است و نباید فقط به منابع دولت متکی باشیم. باید سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و آن‌ها را در اجرای پروژه‌های آبرسانی و بهینه‌سازی مصرف آب سهیم کنیم. مردم هم باید آموزش ببینند تا ان‌شاءالله مشکل آب تهران و برخی از مناطق دیگر حل شود.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: ما در حال حاضر کمبود آب داریم، اما قطع آب به آن معنا نباید وجود داشته باشد. فقط مصرف مردم عزیزمان اگر یک مقدار مدیریت کنند، می‌تواند به این کمک کنند که آب واحدهای مسکونی قطع نشود. چون فشار آب را کم کردند و شرکت آب منطقه‌ای فشار آب لوله‌های شبکه آب را در تهران و شهرهای دیگر کاهش می‌دهد تا مصرف پایین بیاید. در آپارتمانی که مثلاً ده واحد دارد، اگر پنج واحد از ده واحد باشد، مخزن آبی که پمپاژ می‌کند آب را می‌برد بالا خالی می‌شود. چون مصرف بالاست و به دلیل اینکه فشار کم است، این منبع آب خالی می‌شود و پمپ آب نمی‌تواند آب را در تمام مجتمع تأمین کند.

مردم باید بیشتر کمک کنند

وی گفت: اقدامات فوری شامل مدیریت مصرف و بهینه‌سازی است و مردم باید بیشتر کمک کنند. همچنین نباید استرس و نگرانی به مردم منتقل نشود که آب نداریم. باید روش مصرف را اصلاح کنیم و کمک کنیم. مردم خودشان می‌توانند این قضیه را مدیریت کنند. در عین حال باید برنامه‌هایی برای اصلاح زیرساخت‌ها و استقرار فناوری مناسب در سواحل کشور انجام شود تا بتوانیم این مسئله را به صورت ثابت و دائمی حل کنیم.

