سخنگوی وزارت خارجه
برگزاری گفتگو تلفنی وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت روند مذاکرات ایران-اروپا راجع به موضوع هستهای، گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان گفتگو خواهد کرد.
وی ادامه داد: در این تماس تلفنی در مورد موضوع هستهای و مطالبات ایران بهویژه در رابطه با رفع تحریمهای ظالمانه و نیز ضرورت پاسخگویی طرفهای مقابل در ارتباط با حملات جنایتکارانه صورتگرفته علیه تاسیسات هستهای ایران بحث خواهد شد.