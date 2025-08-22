خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت خارجه

برگزاری گفتگو تلفنی وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی

برگزاری گفتگو تلفنی وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی
کد خبر : 1676622
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت روند مذاکرات ایران-اروپا راجع به موضوع هسته‌ای، گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان گفتگو خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت روند مذاکرات ایران-اروپا راجع به موضوع هسته‌ای، گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان گفتگو خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این تماس تلفنی در مورد موضوع هسته‌ای و مطالبات ایران به‌ویژه در رابطه با رفع تحریم‌های ظالمانه و نیز ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات جنایتکارانه صورت‌گرفته علیه تاسیسات هسته‌ای ایران بحث خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور