پزشکیان:
نقشه راه بین ایران و بلاروس به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل میشود
رییسجمهور نوشت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی برای توسعه روابط با بلاروس قائل است و نقشه راه موجود بین دو کشور به زودی به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رییسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
سفر بلاروس نقطه عطفی در روابط ایران و بلاروس و با دستاوردها و نتایج درخشان خواهد بود.
