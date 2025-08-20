خبرگزاری کار ایران
نقشه راه بین ایران و بلاروس به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل می‌شود

رییس‌جمهور نوشت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی برای توسعه روابط با بلاروس قائل است و نقشه راه موجود بین دو کشور به زودی به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مسعود  پزشکیان رییس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

سفر بلاروس نقطه عطفی در روابط ایران و بلاروس و با دستاوردها و نتایج درخشان خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی برای توسعه روابط با بلاروس قائل است و نقشه راه موجود بین دو کشور به زودی به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل خواهد شد.

