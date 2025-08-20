دادستان تهران به مشکلات حقوقی و قضایی ۱۶۴ از شهروندان رسیدگی کرد
دادستان تهران در دیدار مردمی با ۱۶۴ از شهروندان، به درخواستها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی دادستان تهران، به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی، امروز چهارشنبه ( ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ ) با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواستها و مشکلات جمعی از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پروندهها صادر کرد.
برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامههای عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار میشود.
گفتنی است هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم است و متقاضیان میتوانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفتوگو کنند.