صدور ۱۳۴ هزار و ۷۰۶ سند برای واحدهای تولیدی کشور

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان یکصد و هشتاد و پنجمین سفر استانی خود صبح امروز (چهارشنبه) وارد استان سمنان شد و در دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی این استان، بر حمایت همه‌جانبه سازمان ثبت از فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

بابایی در این نشست اظهار کرد: در سالی که به نام سرمایه‌گذاری برای تولید مزین شده است، تمامی ارکان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کردند تا در خدمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرند. بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای مربوط به آن از جمله اقداماتی بود که در همین راستا عملیاتی شده است.

وی با اشاره به نقش بخش مالکیت فکری سازمان در حمایت از نوآوری و تولید افزود: ثبت اختراعات و ارائه خدمات نوین در این حوزه موجب تسهیل مسیر صاحبان ایده و تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

بابایی همچنین از صدور بیش از ۱۳۴ هزار و ۷۰۶ سند مالکیت برای واحدهای تولیدی در سراسر کشور خبر داد و گفت: امروز بیش از ۱۰۸۰ شهرک صنعتی دارای سند رسمی هستند و خوشبختانه استان سمنان چهارمین استانی است که توانسته است صد درصد اراضی صنعتی و شهرک‌های صنعتی خود را سنددار کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی این نهاد در حوزه اجرای اسناد توضیح داد: در فرآیند وصول مطالبات و اجرای اسناد، تلاش کرده‌ایم از توقیف مواد اولیه و تجهیزات کارخانه‌ها جلوگیری شود تا چرخه تولید کشور دچار آسیب نشود.

وی تعامل سازنده با صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و مدیران شهرک‌های صنعتی را یکی از اولویت‌های جدی سازمان دانست و خاطرنشان کرد: با این رویکرد می‌توان ضمن تسهیل امور تولیدکنندگان، اعتماد و انگیزه مضاعفی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کرد.

حسن بابایی در بدو ورود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای شهرستان گرمسار به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و سپس کلنگ احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار را به زمین زد. بنا بر اعلام، این واحد ثبتی که اعتبار ساخت آن به طور کامل تأمین شده، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

