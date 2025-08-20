رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
صدور ۱۳۴ هزار و ۷۰۶ سند برای واحدهای تولیدی کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور بیش از ۱۳۴ هزار و ۷۰۶ سند مالکیت برای واحدهای تولیدی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان یکصد و هشتاد و پنجمین سفر استانی خود صبح امروز (چهارشنبه) وارد استان سمنان شد و در دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران شهرکهای صنعتی این استان، بر حمایت همهجانبه سازمان ثبت از فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری تأکید کرد.
بابایی در این نشست اظهار کرد: در سالی که به نام سرمایهگذاری برای تولید مزین شده است، تمامی ارکان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تلاش کردند تا در خدمت توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گیرند. بازطراحی سامانه ثبت شرکتها و الکترونیکیسازی فرآیندهای مربوط به آن از جمله اقداماتی بود که در همین راستا عملیاتی شده است.
وی با اشاره به نقش بخش مالکیت فکری سازمان در حمایت از نوآوری و تولید افزود: ثبت اختراعات و ارائه خدمات نوین در این حوزه موجب تسهیل مسیر صاحبان ایده و تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان شده است.
بابایی همچنین از صدور بیش از ۱۳۴ هزار و ۷۰۶ سند مالکیت برای واحدهای تولیدی در سراسر کشور خبر داد و گفت: امروز بیش از ۱۰۸۰ شهرک صنعتی دارای سند رسمی هستند و خوشبختانه استان سمنان چهارمین استانی است که توانسته است صد درصد اراضی صنعتی و شهرکهای صنعتی خود را سنددار کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به سیاستهای حمایتی این نهاد در حوزه اجرای اسناد توضیح داد: در فرآیند وصول مطالبات و اجرای اسناد، تلاش کردهایم از توقیف مواد اولیه و تجهیزات کارخانهها جلوگیری شود تا چرخه تولید کشور دچار آسیب نشود.
وی تعامل سازنده با صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و مدیران شهرکهای صنعتی را یکی از اولویتهای جدی سازمان دانست و خاطرنشان کرد: با این رویکرد میتوان ضمن تسهیل امور تولیدکنندگان، اعتماد و انگیزه مضاعفی برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد کرد.
حسن بابایی در بدو ورود به استان سمنان با حضور در گلزار شهدای شهرستان گرمسار به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و سپس کلنگ احداث ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار را به زمین زد. بنا بر اعلام، این واحد ثبتی که اعتبار ساخت آن به طور کامل تأمین شده، تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.