خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر علوم:

سال تحصیلی نودانشجویان احتمالا از هفته سوم مهرماه آغاز می‌شود

سال تحصیلی نودانشجویان احتمالا از هفته سوم مهرماه آغاز می‌شود
کد خبر : 1676009
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر علوم گفت: احتمالاً هفته سوم مهرماه شاهد حضور نودانشجویان در دانشگاه‌ها خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف وزیر علوم در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره علت تاخیر در شروع سال تحصیلی نو دانشجویان  گفت: متاسفانه یک مقدار با تاخیر شروع خواهد شد دلیل آن هم این است که ما منتظر سوابق تحصیلی هستیم که توسط وزارت آموزش و پرورش باید اعلام شود و البته الان سوابق تحصیلی اعلام شده اما نسبت به سال‌های گذشته خیلی با تاخیر است.

وی ادامه داد: همچنین نمرات فرهنگیان باید اعلام شود و مصاحبه‌هایشان انجام شود. اگر کسی از رفتن به دانشگاه فرهنگیان منصرف شد می‌تواند دوباره در دانشگاه‌های دیگر انتخاب رشته کند. 

سیمایی‌صراف ادامه داد: این دو عامل باعث تاخیر در اعلام نتایج شده است. 

وزیر علوم گفت: احتمالاً هفته سوم مهرماه شاهد حضور نودانشجویان خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور