به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف وزیر علوم در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره علت تاخیر در شروع سال تحصیلی نو دانشجویان گفت: متاسفانه یک مقدار با تاخیر شروع خواهد شد دلیل آن هم این است که ما منتظر سوابق تحصیلی هستیم که توسط وزارت آموزش و پرورش باید اعلام شود و البته الان سوابق تحصیلی اعلام شده اما نسبت به سال‌های گذشته خیلی با تاخیر است.

وی ادامه داد: همچنین نمرات فرهنگیان باید اعلام شود و مصاحبه‌هایشان انجام شود. اگر کسی از رفتن به دانشگاه فرهنگیان منصرف شد می‌تواند دوباره در دانشگاه‌های دیگر انتخاب رشته کند.

سیمایی‌صراف ادامه داد: این دو عامل باعث تاخیر در اعلام نتایج شده است.

وزیر علوم گفت: احتمالاً هفته سوم مهرماه شاهد حضور نودانشجویان خواهیم بود.

