وزیر علوم:
سال تحصیلی نودانشجویان احتمالا از هفته سوم مهرماه آغاز میشود
وزیر علوم گفت: احتمالاً هفته سوم مهرماه شاهد حضور نودانشجویان در دانشگاهها خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف وزیر علوم در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره علت تاخیر در شروع سال تحصیلی نو دانشجویان گفت: متاسفانه یک مقدار با تاخیر شروع خواهد شد دلیل آن هم این است که ما منتظر سوابق تحصیلی هستیم که توسط وزارت آموزش و پرورش باید اعلام شود و البته الان سوابق تحصیلی اعلام شده اما نسبت به سالهای گذشته خیلی با تاخیر است.
وی ادامه داد: همچنین نمرات فرهنگیان باید اعلام شود و مصاحبههایشان انجام شود. اگر کسی از رفتن به دانشگاه فرهنگیان منصرف شد میتواند دوباره در دانشگاههای دیگر انتخاب رشته کند.
سیماییصراف ادامه داد: این دو عامل باعث تاخیر در اعلام نتایج شده است.
