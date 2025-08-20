خبرگزاری کار ایران
تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون سرمایه انسانی دولت

تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون سرمایه انسانی دولت
کد خبر : 1676003
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از آخرین وضعیت سرنوشت لایحه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پایان جلسه هیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره  آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت:  این نیروهای عزیز احصا شده و مصمم هستیم که این موضوع را انشاءالله حل بکنیم. و دو سه مرتبه هم چه در مجلس چه در دولت جلسه گذاشته شده است.
 
وی افزود: آخرین وضعیت این است که ما هفته گذشته در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت بررسی کردیم و نهایتا باید بیاید در صحن دولت مطرح شود و دولت تصمیم بگیرد.  ما در کمیسیون بررسی نهایی را انجام دادیم. انشاءالله دولت تسریع کند تا به مرحله اجرا برسد
 

رفیع زاده در پاسخ به این سوال که آیا این مساله تا پایان سال نهایی می‌شود، گفت: من زمان ندادم هیچ وقت. چون به هر حال تا موضوعی مصوب نشود قابلیت اجرا پیدا نمی کند ولی تلاش می کنیم که زمان را انشاالله تسریع کنیم.

