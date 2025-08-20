تعیین تکلیف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون سرمایه انسانی دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پایان جلسه هیت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این نیروهای عزیز احصا شده و مصمم هستیم که این موضوع را انشاءالله حل بکنیم. و دو سه مرتبه هم چه در مجلس چه در دولت جلسه گذاشته شده است.

وی افزود: آخرین وضعیت این است که ما هفته گذشته در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت بررسی کردیم و نهایتا باید بیاید در صحن دولت مطرح شود و دولت تصمیم بگیرد. ما در کمیسیون بررسی نهایی را انجام دادیم. انشاءالله دولت تسریع کند تا به مرحله اجرا برسد