در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
واکنش سلیمینمین به حملات علیه روحانی و ظریف و بیانیه جبهه اصلاحات
سلیمی نمین با بیان اینکه نباید پمپاژ تنش از طریق احزاب با صدور بیانیه و یا رسانه ملی صورت بگیرد، گفت: معتقدم وقتی کسی مورد نقد قرار میگیرد، باید به او این فرصت داده شود که از خود دفاع کند. این یک اصل اساسی در هر نظام دموکراتیک است.
عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره رفتارهای اخیر صدا و سیما و اظهارنظرهای عجیب برخی کارشناسان از تریبون رسانه ملی که اخیرا کارشناسی ظریف و روحانی را ابوموسی اشعری و اشعث بن قیس خوانده بود، گفت: من این برنامه را ندیدم اما قطعاً این رویه را نمیپسندم. معتقدم که اگر علیه کسی صحبت میشود، باید به او هم اجازه داده شود که از خود دفاع کند.
وی ادامه داد: اگر به کسی که مورد تعرض قرار گرفته اجازه دفاع داده نشده، قطعاً باید این اجازه داده شود، نمیشود فردی مورد اتهام قرار گیرد و دفاعی نداشته باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این که چه اتفاقی باید در صدا و سیما بیفتد تا انسجام ملی ایجاد شده حفظ شود، گفت: همه باید تلاش کنند تا انسجام ملی حفظ شود اما با توجه به اینکه رسانه جایگاه ویژهای دارد، کارش سختتر است. اختصاص زمان به افراد مختلف کار سختی است و توازن و تعادل باید رعایت شود. به نظر من همه باید این موضوع را رعایت کنند از جمله صدا و سیما که متاسفانه رعایت نمیشود. یعنی پمپاژ تنش نباید صورت بگیرد.
وی با اشاره به بیانیه اخیر اصلاحطلبان گفت: این موضوع شامل بیانیه اصلاحطلبان هم میشود که نسبتهای ناروایی به نیروهای مسلح و بخشهای مختلف داده و از دشمن دفاع کردهاند. این شامل حال بیانیه اصلاح طلبان و صدا و سیما میشود. همه باید در شرایط کنونی دقت کنیم و پایبندی خود را به مصالح ملی بیش از این به نمایش بگذاریم.
این فعال سیاسی در پاسخ به اینکه چرا با وجود ضعف ها و قوتهای همه دولتها از خاتمی و احمدینژاد تا روحانی و مرحوم رئیسی برخی مدام علیه روحانی و ظریف صحبت میکنند، گفت: من چنین چیزی ندیدم که فقط این دو نفر مورد نقد قرار گیرند و دیگران نه بلکه دیگران هم مورد نقد قرار گرفته اند. اما وقتی مورد نقد قرار میگیرند، طبیعتاً باید به آنها اجازه پاسخگویی داده شود.
سلیمی نمین گفت: باید بگویم که خطاهای آقای روحانی بسیار زیاد بوده اما با این وجود من بارها مصاحبه کردم که این نسبتهای ناروایی که به او داده میشود، خطاست. اما به این معنی نیست که آقای روحانی خطاهای فاحشی در دوران ریاست جمهوری نداشته است.
وی تاکید کرد: معتقدم وقتی کسی مورد نقد قرار میگیرد، باید به او این فرصت داده شود که از خود دفاع کند. این یک اصل اساسی در هر نظام دموکراتیک است.