وزیر ارتباطات:
اختلال در GPS به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست
به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی در پایان جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره اختلال در GPS، گفت: اختلالاتی که در طیفهای فرکانسی و سیگنالهای GPS مشاهده میشود، به دلیل ملاحظات امنیتی و احتمال حضور پهپادهاست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این اختلالات باعث شده که هم کیفیت ارتباطات و هم کسبوکارهای مرتبط با این حوزهها تحت تأثیر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: بهطور طبیعی، این موضوعات مشکلاتی را در ارائه خدمات به مردم ایجاد کرده است. ما در حال رایزنی و تلاش برای رفع این مشکلات به صورت گام به گام هستیم تا کیفیت خدمات به مردم بهبود یابد.
هاشمی درباره احتمال استفاده از سامانههای GPS دیگر مثل B2 چین در کشور، بیان کرد: ما از همه ظرفیتهایی که در دنیا وجود دارد طبیعتاً استفاده میکنیم. اتکا صرفاً به یک فناوری حتما مورد نظر ما نیست و ما همه ظرفیتها را پیگیری و استفاده میکنیم.
وزیر ارتباطات در واکنش به صحبتهای مدیرعامل ایرانسل در خصوص افزایش قیمت بستههای اینترنت گفت: موضوعی که توسط مدیرعامل ایرانسل مطرح شد در خصوص بحث تعرفهها و ضرورت بهروزآوری و متناسبسازی تعرفهها بود که به صورت طبیعی اپراتورها به دلایل مختلف بحث افزایش تعرفهها را دنبال میکنند.
وی ادامه داد: این موضوع هم دلایل روشنی دارد از جمله اینکه بحث حقوق و دستمزد نیروی انسانی متخصص که در سالهای اخیر به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده همچنین بحث تامین تجهیزات هم با توجه به شرایطی که در کشور داریم و همچنین افزایش نرخ ارز، باتوجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد تجهیزات اپراتورها و کاربران ما در واقع هزینه ارزی دارند، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است.
وزیر ارتباطات گفت: همچنین هزینههای جاری مثل برق و ... همه موضوعیت دارد و موضوعات قابل تامل است نکته ای که وجود دارد و نگرانی که اپراتورها مطرح میکنند این است که بحث توسعه در اپراتورها در سالهای اخیر کند شده و یک جایی هم طبیعتاً مورد قبول نیست فلذا دغدغهای که اپراتورها مطرح میکنند مبنی بر اینکه ناترازیهایی که در حوزه انرژی و برق داریم در آینده نزدیک ممکن است در بحث ارتباطات داشته باشیم بحث این است وگرنه موضوع دیگری مطرح نیست.
هاشمی گفت: بحث حمایت از کسب و کارها را ما یک بسته اختصاصی در وزارت ارتباطات دیدیم که مبلغ آن دو همت است و همچنین در تعاملی که با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و همچنین وزارت اقتصاد داریم یک منابعی را پیش بینی کردیم که این منابع حول و حوش ۶ همت هست و افرادی که متقاضی هستند می توانند با مراجعه به سایتی که در این خصوص پیش بینی شده برای این موضوع اقدام کند.