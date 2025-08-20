آخرین وضعیت پرونده معدن طبس/ صدور قرار تعلیق برای متهمان

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر متهم همگی به اتهام تسبیب در قتل عمدی ۵۳ نفر کارگران معدن پرونده تشکیل شد و در مرحله بدوی همگی محکوم شدند و هر کدام از محکومین به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل به اولیای دم محکوم شدند.

وی افزود: همچنین از باب جنبه عمومی جرم نیز هر کدام از متهمان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جهانگیر گفت: همچنین با توجه به اینکه متهمان در جریان دادرسی همکاری‌های گسترده‌ای داشتند و در رابطه با جبران ضرر و زیان وارد شده تلاش کردند همچنین با توجه به نداشتن سابقه کیفری متهمان و فعالیت‌هایی که انجام دادند از جمله ارتقای ایمنی معدن و رسیدگی به خانواده‌های افراد متوفیان و رسیدگی به کارگران معدن که نشان دهنده حسن نیت آنها بود از جمله اینکه کل مبلغ دیه را از محل پوشش بیمه را به خانواده متوفیان پرداخت کردند و علاوه بر آن مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان مازاد بر مبلغ دیه به هر خانواده پرداخت کردند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین اقدامات زیادی در جهت جبران خسارت انجام دادند در نهایت دادگاه تصمیم گرفت که قرار تعلیق مراقبتی برای اجرای حکم به مدت دو سال از کیفر حبس برای چهار نفر از آنان در نظر گرفت و برای نفر پنجم نیز حبس وی به مدت ۵ سال معلق شد این دادنامه با اعتراض به تجدید نظر رفته و به زودی رای تجدید نظر نیز صادر خواهد شد.

