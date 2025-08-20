استقبال رسمی رئیس جمهور بلاروس از پزشکیان

به گزارش ایلنا، در مراسم استقبال رسمی از مسعود پزشکیان، پس از نواخته شدن سرود ملی ۲ کشور و سان دیدن از یگان تشریفات، روسای جمهور، اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

پس از مراسم استقبال، روسای جمهور دیدار دوجانبه خواهند داشت و سپس به اتفاق نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ۲ کشور را مدیریت کرده و در پایان، پس از حضور در مراسم امضای اسناد همکاری فیمابین، در نشستی مطبوعاتی، نتایج رایزنی‌های خود را تشریح می‌کنند.

