استقبال رسمی رئیس جمهور بلاروس از پزشکیان

رئیس جمهور کشورمان که به دعوت رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی به این کشور سفر کرده است، صبح امروز چهارشنبه 29 مرداد، در محل کاخ ریاست جمهوری، از سوی آقای الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در مراسم استقبال رسمی از مسعود پزشکیان، پس از نواخته شدن سرود ملی ۲ کشور و سان دیدن از یگان تشریفات، روسای جمهور، اعضای هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

پس از مراسم استقبال، روسای جمهور دیدار دوجانبه خواهند داشت و سپس به اتفاق نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ۲ کشور را مدیریت کرده و در پایان، پس از حضور در مراسم امضای اسناد همکاری فیمابین، در نشستی مطبوعاتی، نتایج رایزنی‌های خود را تشریح می‌کنند.

 

