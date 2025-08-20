خبرگزاری کار ایران
واکنش آشنا به حمله علیه روحانی و ظریف در صدا و سیما

واکنش آشنا به حمله علیه روحانی و ظریف در صدا و سیما
حسام‌الدین آشنا در واکنش به حمله علیه روحانی و ظریف و در صدا و سیما گفت: حالا کمی هم الی‌کوهن و شکدم‌یابتان را بکار بگیرید!

به گزارش ایلنا، حسام‌الدین آشنا در پاسخ به تهمت‌های تلویزیونی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حال که بحمدالله برای چندمین بار اشعث و ابوموسی‌یابتان فعال شده حالا کمی هم الی‌کوهن و شکدم‌یابتان را بکار بگیرید!

روز گذشته  رجبی دوانی به عنوان کارشناس در برنامه «سوره» شبکه ۴ حاضر شد و تعابیر عجیبی را علیه مسئولان دولت های یازدهم و دوازدهم به کار برد.

وی مدعی شد که بغض در کلام حسن روحانی علیه سپاه موج می‌زند و حسن روحانی، همان اشعث بن قیس زمان امیرالمؤمنین(ع) است.

رجبی دوانی در تعبیر دیگری گفت که ظریف از «ابوموسی اشعری» هم کمتر است؛ لااقل اشعری اعتراف کرد که سرش کلاه رفت و پشیمان شد، اما ظریف نه تنها اظهار پشیمانی نمی کند، بلکه حرف از «تغییر پارادایم» می زند!

این اظهارات با استقبال برخی نمایندگان تندرو همچون حمید رسایی و امیرحسین ثابتی مواجه شد.

این اولین بار نیست که در رسانه ملی بدون اینکه برخی چهره ها حضور داشته و حق دفاع از خود را داشته باشند به آنها حمله می‌شود.

 

