وی اضافه کرد: تجربه‌های اخیر نشان داد که وقتی هماهنگی و درک مشترک از بحران شکل بگیرد، رسانه‌ها می‌توانند جریان را مدیریت کنند و روایت درست را به جامعه منتقل کنند.

حضرتی خاطرنشان کرد: شورای اطلاع‌رسانی با رصد دقیق اوضاع، شناخت اهداف و تاکتیک‌های دشمن و تنظیم روایت‌های به‌موقع، توانست در جنگ رسانه‌ای اخیر پیروزی مهمی به‌دست آورد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اظهار داشت: رسانه‌های موثر، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و افراد اثرگذار اجتماعی ژنرال‌های این میدان هستند؛ زیرا یک یادداشت یا توییت آنان می‌تواند فضا را تغییر دهد و ورق را برگرداند، به همین دلیل باید از قبل ارتباط مؤثر با این افراد برقرار شود.

وی با تأکید بر اینکه بروز هر اختلاف، هدیه‌ای به دشمن است، خاطر نشان کرد: آن افرادی که در مجلس به رئیس‌جمهور اهانت می‌کنند و بحث عدم کفایت را مطرح می کنند و دائم درحال اختلاف‌افکنی هستند و

آن افرادی که بیانیه بدموقع و بدمحتوا می‌دهند، اقداماتشان به ضرر کشور است.

وی گفت: مأموریت اطلاع‌رسانی این است که اختلافات را کمرنگ کنیم، نگذاریم به ناامیدی و دلسردی در جامعه دامن زده شود و مراقب باشیم تا رسانه‌های معاند که مأموریت‌های اسرائیل و دشمنان را پیش می‌برند، نتوانند بر ذهن و روح آحاد جامعه ایران تأثیر بگذارند.

حضرتی ادامه داد: همانطور که نیروهای نظامی باید شبانه‌روز آماده باشند و دستشان روی ماشه باشد، رسانه‌ها هم باید شبانه‌روز آماده عملیات روانی و رسانه‌ای باشند.

وی تأکید کرد: ما باید مردم را امیدوار نگه داریم تا فعالان اقتصادی بتوانند با نشاط به فعالیت بپردازند، چراکه رکود اقتصادی می‌تواند بحران‌آفرین باشد.

وی در بخش دیگر سخنانش به نقش مهم شوراهای اطلاع‌رسانی استانی اشاره کرد و گفت: باید فهرست رسانه‌ها و افراد مؤثر را در استان‌ها مشخص کنیم، هرکس را در جای درست به‌کار بگیریم و فعالان رسانه‌ای را تشویق کنیم، چراکه هر یک از آنان می‌توانند افسران و فرماندهان جنگ روایت ها باشند.

حضرتی خاطرنشان کرد: امروز جنگ نظامی متوقف شده است اما جنگ رسانه‌ای و روانی همچنان ادامه دارد و وظیفه اصلی رسانه‌ها این است که همبستگی ایجادشده را حفظ، تقویت و توسعه دهند.