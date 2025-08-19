به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در بدو ورود به بلاروس به منظور انجام سفر رسمی، در میدان ویکتوری شهر مینسک که به منظور گرامیداشت یاد سربازان وطن ساخته شده، حضور یافت و به مقام قهرمانان درگذشته بلاروسی در جنگ میهنی ادای احترام کرد.