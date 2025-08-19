در بدو ورود به بلاروس صورت گرفت؛
ادای احترام رئیسجمهور پزشکیان به بنای یادبود سرباز وطن در مینسک
رئیسجمهور در بدو ورود به بلاروس، با حضور در محل میدان "ویکتوری" به بنای یادبود سرباز وطن، ادای احترام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان شامگاه سهشنبه ۲۸ مرداد، در بدو ورود به بلاروس به منظور انجام سفر رسمی، در میدان ویکتوری شهر مینسک که به منظور گرامیداشت یاد سربازان وطن ساخته شده، حضور یافت و به مقام قهرمانان درگذشته بلاروسی در جنگ میهنی ادای احترام کرد.
این میدان برای گرامیداشت یاد کشتهشدگان جنگ جهانی دوم ساخته شد. در پایه این بنای بلند ۴۰ متری، نمایی از نبرد سربازان در جنگ حکاکی شده است. میدان ویکتوری از سال ۱۹۵۴ مشعلی روشن دارد که برای یادبود از سربازان روشن نگه داشته میشود.