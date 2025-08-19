پزشکیان لحظاتی قبل وارد مینسک شد

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مرداد، به دعوت رسمی آقای «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی وارد این کشور شد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار با همتای بلاروسی خود و رئیس مجلس این کشور، با ایرانیان مقیم نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

دو کشور در جریان این سفر چند سند همکاری نیز امضا می‌کنند.