خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دعوت رسمی رئیس جمهور بلاروس

پزشکیان لحظاتی قبل وارد مینسک شد

پزشکیان لحظاتی قبل وارد مینسک شد
کد خبر : 1675797
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای بلاروسی خود و به منظور سفری رسمی، لحظاتی قبل وارد مینسک پایتخت این کشور شد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مرداد، به دعوت رسمی آقای «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی وارد این کشور شد. 

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار با همتای بلاروسی خود و رئیس مجلس این کشور، با ایرانیان مقیم نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. 

دو کشور در جریان این سفر چند سند همکاری نیز امضا می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور