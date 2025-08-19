رایزنی غریبآبادی با دیپلماتهای ارشد روسیه و چین در مورد «اسنپبک»
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران با دیپلماتهای ارشد روسیه و چین در تهران در ارتباط با موضوع اسنپبک دیدار و رایزنی کرد.
به گزارش ایلنا کاظم غریب آبادی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در دیدار با سفیر جمهوری خلق چین و کاردار فدراسیون روسیه درخصوص اقدامات مشترک برای مقابله با رویکرد مخرب سه دولت اروپایی در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، بحث و تبادل نظر شد.
وی افزود : هر سه کشور معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ باید در موعد مقرر خود خاتمه یابد و این کشورها از نظر قانونی حق اسنپ بک ندارند و با بازگرداندن قطعنامه های شورای امنیت مخالف هستند.