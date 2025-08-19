خبرگزاری کار ایران
فرمانده نیروی هوایی ارتش مطرح کرد؛

لزوم بهره‌‌گیری از تجربیات آزادگان در تربیت نسل جدید

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: آزادگان با تجربه‌های خود، پشتوانه‌ای ارزشمند برای نسل امروز و فردای نیروهای مسلح به شمار می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم گرامیداشت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی و تجلیل از آزادگان نیروی هوایی ارتش با حضور امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از آزادگان سرافراز در ستاد نهاجا برگزار شد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره آزادگان و ایثارگران، با اشاره به اهمیت استفاده از تجربیات آنان، اظهار کرد: برابر فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، آزادگان را بهترین سربازان انقلاب و آزموده‌ترین فرزندان ملت ایران هستند.

وی با یادآوری شرایط کنونی کشور و اقدامات دشمنان، بیان کرد: امروز ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی و رسانه‌ای هستیم. دشمنان این مرز و بوم برای نسل جوان ما برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این میدان نیز روحیه ایثار، مقاومت و صبوری آزادگان باید همچون الگو و چراغ راهی برای نسل‌های آینده باشد.

امیر سرتیپ خلبان واحدی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تجارب آزادگان در تقویت آمادگی و توان دفاعی نیروی هوایی ارتش، خاطرنشان کرد: آزادگان با تجربه‌های خود، پشتوانه‌ای ارزشمند برای نسل امروز و فردای نیروهای مسلح به شمار می‌روند و باید حضور و نقش آنان در آموزش و تربیت نسل جدید پررنگ‌تر شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح و هدایای یادبود، از آزادگان و خانواده‌های آنان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

انتهای پیام/
