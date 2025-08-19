خبرگزاری کار ایران
اسلامی با خانواده شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌‌زاده و رشید دیدار کرد

رییس سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با خانواده‌های شهیدان «باقری»، «سلامی»، «حاجی‌‌زاده» و «رشید» از نقش و خدمات ارزنده ایشان در پیشبرد امور نظامی و توان دفاعی کشور قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی،  معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی با حضور در منزل فرماندهان شهید سپهبد «محمد باقری» رییس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، «حسین سلامی» فرمانده فقید کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «امیرعلی حاجی زاده» فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «غلامعلی رشید» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

گفتنی است؛ بامداد جمعه ۲۳ خردادماه، با آغاز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و چند شهر دیگر ایران، چهره‌های برجسته‌ای همچون سرلشکر پاسدار باقری، سرلشکر پاسدار حسین سلامی، سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده و سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید و چندین چهره نظامی و دانشمند به شهادت رسیدند.

 

