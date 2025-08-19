به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ محمد اسلامی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی با حضور در منزل فرماندهان شهید سپهبد «محمد باقری» رییس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، «حسین سلامی» فرمانده فقید کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «امیرعلی حاجی زاده» فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «غلامعلی رشید» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.



گفتنی است؛ بامداد جمعه ۲۳ خردادماه، با آغاز حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و چند شهر دیگر ایران، چهره‌های برجسته‌ای همچون سرلشکر پاسدار باقری، سرلشکر پاسدار حسین سلامی، سرلشکر پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده و سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید و چندین چهره نظامی و دانشمند به شهادت رسیدند.

