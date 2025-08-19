به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)» طی نامه شماره ۸۲۳۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.