خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصلاح آیین نامه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اوراق

اصلاح آیین نامه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اوراق
کد خبر : 1675698
لینک کوتاه کپی شد.

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه) ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)» طی نامه شماره ۸۲۳۳۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی تسویه و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اوراق

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور