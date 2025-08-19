نبویان مدعی شد؛
ظریف ایران را در چاه ویل مکانیسم ماشه انداخت و صد سکه جایزه گرفت
یک نماینده مجلس ادعا کرد: آقای ظریف که ایران را در چاه ویل مکانیسم ماشه انداخته و حدود صد سکه هم جایزه گرفته است.
به گزارش ایلنا،محمود نبویان، نماینده مجلس در «ایکس» نوشت:
«آقای ظریف که ایران را در چاه ویل مکانیسم ماشه انداخته و حدود صد سکه هم جایزه گرفته، با برخی دیگر به دنبال اتمام هدف ناتمام اسرائیل و آمریکا در نابودی صنعت هستهای با پیشنهاد تعلیق یعنی تعطیلی غنیسازی هستند. قرآن کریم این افراد را آمریکایی و اسرائیلی میداند اگرچه در ایران ساکنند.»