آمادگی سپاه نسبت به ۲ ماه پیش بیشتر شده است

به گزارش ایلنا، سردار علی فدوی در سخنانی اظهار کرد: از زمان تشکیل سپاه بالا بردن استطاعت و قوه وجود داشته و هیچگاه تعطیل نشده است. به‌ویژه در شرایطی مثل جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۸ ساله یا جنگ سوریه که این امر بروز پیدا می‌کند و مردم نیز متوجه آن می‌شوند اما همیشه مستمر ادامه داشته است.

وی ادامه داد: این توفیق برای ما وجود دارد که توان و استطاعت خود را بالا ببریم و تجلی آن را مردم در عمل می‌بینند؛ مثل جنگ ۱۲ روزه که همه دنیا عزمشان را برای مقابله سخت با ایران جزم کرده بودند و امید پیروزی هم داشتند، اما خداوند شکست را برای‌شان رقم زد. البته علت این هم آن بود که مردم و سپاه وظایف و تکالیف خود را انجام دادند چراکه قاعده خداوند این است که اول ما کار کنیم و بعد خدا کمک کند.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: مفتخریم بگوییم آمادگی ما نسبت به دو ماه پیش که جنگ شروع شده به خواست خداوند بسیار بیشتر شده است.

انتهای پیام/