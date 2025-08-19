خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار فدوی:

آمادگی سپاه نسبت به ۲ ماه پیش بیشتر شده است

آمادگی سپاه نسبت به ۲ ماه پیش بیشتر شده است
کد خبر : 1675506
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمادگی ما نسبت به دو ماه پیش که جنگ شروع شد بسیار بیشتر شده است.

به گزارش ایلنا، سردار علی فدوی در سخنانی اظهار کرد: از زمان تشکیل سپاه بالا بردن استطاعت و قوه وجود داشته و هیچگاه تعطیل نشده است. به‌ویژه در شرایطی مثل جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۸ ساله یا جنگ سوریه که این امر بروز پیدا می‌کند و مردم نیز متوجه آن می‌شوند اما همیشه مستمر ادامه داشته است.

وی ادامه داد: این توفیق برای ما وجود دارد که توان و استطاعت خود را بالا ببریم و تجلی آن را  مردم در عمل می‌بینند؛ مثل جنگ ۱۲ روزه که همه دنیا عزمشان را برای مقابله سخت با ایران جزم کرده بودند و امید پیروزی هم داشتند، اما خداوند شکست را برای‌شان رقم زد. البته علت این هم آن بود که مردم و سپاه وظایف و تکالیف خود را انجام دادند چراکه قاعده خداوند این است که اول ما کار کنیم و بعد خدا کمک کند.

جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: مفتخریم بگوییم آمادگی ما نسبت به دو ماه پیش که جنگ شروع شده به خواست خداوند بسیار بیشتر شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور