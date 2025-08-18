سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد:
تغییر زمان برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی
سازمان اداری و استخدامی کشور طی اطلاعیهای، اعلام کرد: زمان برگزاری سیزدهمین آزمون استخدامی فراگیر از ۱۴ شهریور به تاریخ ۲۷ شهریور تغییر پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین رحمانیان؛ رئیس این مرکز و سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام این خبر گفت: این تصمیم با توجه به اینکه تغییر و تعویق برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاههای کشور به دلیل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را داشتیم، اتخاذ شده است.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل مشارکت حداکثری و کاهش غیبت احتمالی و نیز تقاضای بالای شرکتکنندگان برای به تعویق انداختن زمان افزود: زمان آزمون با موافقت مقامعالی سازمان و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تغییر یافته است تا داوطلبان زمان بیشتری برای مطالعه و آمادگی در اختیار داشته باشند.
بر اساس این گزارش، امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاههای کشور به دلیل جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم غاصب، به تاریخ ۱۲ شهریور الی ۲۴ شهریورماه موکول شد.