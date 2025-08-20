نژادبهرام در گفتوگو با ایلنا:
برخی با مباحثی که مطرح میکنند تیشه به ریشه انسجام ملی میزنند
کفایت سیاسی پزشکیان خیلی بیشتر از کسانیست که با آرای محدود وارد مجلس شدند
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: حتماً آقای پزشکیان کفایت سیاسی بیشتری از کسانی دارد که با آرای خیلی محدودی نهایتاً یکی دو دوره به مجلس رفتهاند. برخی با مباحثی که مطرح میکنند فقط دارند تیشه به ریشه انسجام ملی کشور میزنند و به واقع باید نسبت به اینها با تمرکز بیشتری از طرف نهادهای مرتبط بررسی صورت گیرد و دیدگاههای آنها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
زهرا نژادبهرام فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره مطرح شدن برخی موضوعات از سوی برخی مخالفان دولت مبنی بر عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور پس از صحبتهای اخیر وی در فضای مجازی گفت: برای درک منافع ملی، ابتدا باید بدانیم که این مفهوم چیست. کفایت سیاسی و منافع ملی همواره در کنار یکدیگر قرار دارند. رئیسجمهور در آغاز مبارزات انتخاباتی خود به صراحت و شجاعت و زبان ساده و بدون تعارف با مردم صحبت کرده و حقایق را به آنها میگوید. این تعهداتی بود که رئیسجمهور به مردم وعده داده بود که با آنها صادق باشد مشکلات را به آنها بگوید و راهحلها را به صورت شفاف ارائه دهد. اینکه با مردم با صراحت و شفافیت صحبت شود برای هر رئیسجمهوری یک امتیاز است.
وی ادامه داد: هر رئیسجمهوری که بتواند اینگونه با مردم صادق باشد و مردم را مطرح بداند و مشکلات و مسائل را شفاف برای مردم مطرح کند، یک امتیاز است، به نظر من این موارد از ویژگیهای بارز آقای پزشکیان است. هرچند نقدهایی به عملکرد ایشان وارد است و منکر نقدهای عملکردی به رئیسجمهور نیستم اما توانایی او در بیان ساده و روان مسائل برای تمامی اقشار جامعه، از ویژگیهای رئیسجمهور بوده و امتیاز بزرگی به حساب میآید.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: حالا باید بررسی کنیم که در حفظ کفایت سیاسی و تعهد به قانون اساسی، منافع ملی و آرای مردم، رئیسجمهور چه عملکردی داشته است. به نظر نمیرسد که او از این تعهدات تخطی کرده باشد. او به قانون اساسی پایبند بوده و ساختارهای قانون اساسی را پذیرفته است و تابع ساختارهای قانون اساسی است و ارتباطش با بخشهای مختلف حاکمیت به شکل منسجم، به دور از تعارف و به صورت واقعگرایانهای انجام شده است.
نژادبهرام تصریح کرد: همچنین تعهدش نسبت به منافع ملی را هم انجام داده است. در دوره جنگ ۱۲ روزه چند شخصیت را میتوان مثال زد که بروز و ظهورشان خیلی آشکار و واضح بوده و در میدان حضور داشتند. البته این نقد به دولت وارد است اما به طور مشخص رئیسجمهور، وزیر خارجه و سخنگوی دولت همگی در این شرایط با مردم در ارتباط بودند و مسائل را مطرح میکردند. رئیسجمهور در بحبوحه جنگ در تظاهرات مردم شرکت میکرد و خانم مهاجرانی هم به طور مداوم با مردم صحبت میکردند. آقای عراقچی هم به شکل شاخص در زمینه دیپلماسی فعال بود بنابراین در حفظ منافع ملی در بحرانها رئیس جمهور کاملا حاضر و ناظر بوده است.
وی ادامه داد: کفایت سیاسی یک فرد به توانایی او در هدایت کشور در مقاطع مختلف بستگی دارد. به نظر میرسد که بحثهای مربوط به کفایت سیاسی بیشتر دغدغههای جناحهای سیاسی است که نتوانستهاند در انتخابات پیروز شوند. رقبای سیاسی رئیسجمهور همواره وجود دارند و از ابزارهای مختلف برای مطرح کردن مسائل خود استفاده میکنند فارغ از اینکه این موضوعات به منافع ملی مرتبط است یا خیر و یا در چهارچوبهای سیاسی کشور هست یا خیر، بنابراین نمیشود روی این موضوعات حساب کرد.
این فعال سیاسی گفت: طبیعتا کسانی که به رئیسجمهور رأی دادهاند، با این رئیس جمهور با این ویژگیها رای دادهاند، رئیس جمهور علاوه بر اینکه به آنهایی که به او رای دادهاند پایبند و متعهد است به همه مردم ایران متعهد است و در چهارچوب قانون اساسی وظایف خود را انجام میدهد. اگرچه نقدهایی وجود دارد و منکر نقدها نیستم، اما او در کلان قضیه سکاندار اداره کشور است و در همه بخشها تلاش میکند. به نظر میرسد که این رویکرد رقبای سیاسی و مفهوم خالصسازی که منجر به شکافهای جدی در جامعه شده است، یکی دیگر از عواملی است که این افرادی که به دنبال مباحثی مانند عدم کفایت سیاسی هستند برای رسیدن به هدف خود استفاده میکنند.
وی ادامه داد: در واقع کسانی که به دنبال مباحثی مانند عدم کفایت سیاسی هستند، از هر فرصتی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده میکنند و از هر چیزی برای این هدف هزینه میکنند از رهبری هزینه میکنند، از جنگ، مردم، کشور و همه چیز برای اهداف خود هزینه میکنند صرفا برای اینکه میخواهند به اهداف سیاسی خودشان نزدیک شوند. این موضوعات دغدغه مردم نیست طبیعتا دغدغه کشور هم نخواهد بود. بلکه کشور به دنبال راههای برونرفت از بحرانهاست و این امر تنها با همبستگی ممکن است. آنچه ما را در این جنگ ۱۲ روزه مقاوم کرده، اتحاد و همکاری مردم بوده است.
نژادبهرام تاکید کرد: ایستادگی فقط به جز همراهی مردم، جور دیگری ممکن نیست و این مردم همانهایی بودند که با این رئیسجمهور همراه بودند و در واقع با او ارتباط برقرار کردند. اتفاقاً مردم خیلی به روشنی متوجه شدند که مشکلات آب وجود دارد. این مشکلات اظهر من الشمس هستند. یعنی اگر بخواهیم اینها را پنهان کنیم، واقعاً انگار در ایران زندگی نمیکننند و کشور ایرانی که آنها در آن زندگی میکنند و این مباحث را مطرح میکنند، جای دیگری است که ما نمیشناسیم.
وی با اشاره به قطعی برق در شهرهای مختلف گفت: روزانه به طور متوسط دو ساعت و در برخی از مناطق چهار ساعت برق وجود ندارد. این یک واقعیت موجود است که فقط رئیسجمهور نمیگوید و همه دارند میگویند. واقعیت موجود این است که ما در خشکسالی به سر میبریم. میگویند که صرفهجویی در آب کنید و فشار آب را کم کردند. نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگر، در شهرهای استان تهران و در کل شهرهای کشور. ما به طور مداوم از کارشناسان میشنویم که پنجاه شهر ایران با بحران و تنش آبی روبهرو هستند. این پدیدهی عجیب و غریبی نیست و یک واقعیت موجود است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: رئیسجمهور هم با همین واقعیتها دارد تأکید میکند. واقعیت این است که برخی از مراکز هستهای ما آسیب دیده و از طرف دشمن بمباران شده است. اگر آنها نمیخواهند با واقعیتها زندگی کنند و میخواهند با آرزوهایشان و با روشهای سیاسیشان زندگی کنند، خب میتوانند. کسی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد ولی اینکه بخواهند این مباحث را مطرح کنند، شائبه این را به وجود میآورد که دغدغه شکست در انتخابات را میخواهند اینگونه جبران کنند و طبیعتاً نخواهند توانست، زیرا این مردم متوجه شدند که کسی که فعلاً در صحنه بوده و در میدان است و چرخهای موجود کشور را به حرکت درآورده رئیس جمهور است و صداقت و شجاعت او به همه اثبات شده است.
نژادبهرام گفت: حالا ما نقدهایی را هم مطرح میکنیم. نگاه ایشان چون خوشبختانه کارشناسی است، باید به ایشان تبریک گفت. همین لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که به صورت دوفوریتی به مجلس رفت را بررسی کنید که رئیس جمهور آن را پس گرفت، ببینید که به روشنی رئیسجمهور با نظر کارشناسی لایحه را برگرداند. یعنی هیچ ابایی از این ندارد که اگر اشتباهی هم شده، اگر هم مجموعهاش اشتباهی کرده یا حتی خودش خطایی کرده باشد، آن را بپذیرد و خیلی سریع و واضح به مردم درباره آن میگوید و سعی در جبران آن میکند.
وی ادامه داد: اینها در واقع امتیازات این رئیسجمهور است و البته که نقاط ضعف و قوت همهی آدمها وجود دارد، ولی این ربطی به کفایت سیاسی ایشان ندارد. ایشان ۳۰ سال در مجلس بوده و حتماً کفایت سیاسی بیشتری از کسانی دارد که با آرای خیلی محدودی نهایتاً یکی دو دوره به مجلس رفتهاند. همچنین رئیس جمهور کسی بوده که دوره وزارت را گذرانده، کسی بوده که رئیس دانشگاه بوده، کسی بوده که چندین دوره در مجلس شورای اسلامی بوده است.
این فعال سیاسی گفت: بالاخره این آدم ظرفیتهایش خیلی بیشتر از این حرفهاست که برخی از دوستان و رقبای سیاسی مطرح میکنند و اصلاً جای اینگونه صحبتها برای آقای رئیسجمهور وجود ندارد. ما باید به رئیس جمهور کمک کنیم که با ارائه نظرات کارشناسی بتوانیم بحرانهای کشور را یکی یکی برطرف کنیم. به خصوص در این شرایط تعلیق که شرایط خاصی است. شرایطی که نه ما جنگ داریم و نه صلح. من باورم نمیشود که کسانی که دارند این مباحث را مطرح میکنند، دغدغه ملی یا منافع ملی برایشان وجود داشته باشد. چون کشور الان در شرایط تعلیق است، نه جنگ و نه صلح. ما الان در آتشبس هستیم و هنوز تصویری از آینده نداریم. برخی با مباحثی که مطرح میکنند فقط دارند تیشه به ریشه انسجام ملی کشور میزنند و به واقع باید نسبت به اینها با تمرکز بیشتری از طرف نهادهای مرتبط بررسی صورت گیرد و دیدگاههای آنها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.