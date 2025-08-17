ورود کمیسیون اجتماعی به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای خبرنگاران

به گزارش ایلنا، حمیدرضا کاظمی، ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت و با اشاره به پیام تبریک رئیس مجلس، اجرای ماده ۴۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۱ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را مطالبه جدی اصحاب رسانه دانست و افزود: بر اساس ماده ۴۶، مدیران موظفند تمامی کارکنان خود را بیمه و در صورت تعطیلی فعالیت بر اساس مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان را پرداخت کنند همچنین بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور، شغل خبرنگاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود و خبرنگاران مشمول باید زودتر از موعد بازنشسته شوند اما متاسفانه بر اساس گزارشات این موارد رعایت نمی شود بنابراین کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی لازم برای بررسی این موضوعات با حضور مسئولان مربوطه را دارد.

کاظمی یادآور شد: باید به دنبال راهکاری باشیم تا از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث بازنشستگی پیش از موعد و بیمه اصحاب رسانه عملیاتی و اجرایی شود؛ در این رابطه نیاز است خبرنگاران پیشنهادات خود را به اینجانب یا کمیسیون اجتماعی ارائه کنند تا نسبت به بررسی آنها اقدام و دستگاه های مربوطه را پاسخگو کنیم.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس دوازدهم، خبرنگاران را از ارکان رشد و توسعه کشور دانست و ادامه داد: اصحاب رسانه، پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت هستند و ضمن پیگیری مطالبات تمامی اقشار، دستاوردها و خدمات نظام را به مردم ارائه می کنند و در این راستا وظیفه بسیار بزرگی بر عهده دارند.

وی با یادآوری اینکه خبرنگاران به عنوان چشم و گوش جامعه، با تحقیق و بررسی مسائل مختلف، به شفافیت در جامعه کمک می کنند، افزود: نقش خبرنگاران با توجه به گسترش رسانه‌های اجتماعی و انتشار اخبار نادرست و گمراه‌کننده از سوی رسانه‌های معاند، در ارائه اطلاعات دقیق و موثق بیش از پیش اهمیت دارد بنابراین باید رفع مشکلات و پیگیری مطالبات آنان در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

