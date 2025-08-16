به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵ پروژه سازمان تامین اجتماعی که در سازمان تامین اجتماعی برگزاری شد، از سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بخش‌های مهم اجتماعی کشور یاد کرد که بسیاری از ماموریت‌ها و مسئولیت‌های آن به نمایندگی از بخش حاکمیت است و افزود: توجه به وضعیت رفاهی و درمانی بیش از ۵۱ درصد مردم که عموماً اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند به عهده سازمان تامین اجتماعی است که با وجود مشکلات و مسائل این سازمان باید از عملکرد یک سال گذشته سازمان تامین اجتماعی در دولت چهاردهم برای رفع و کاهش مشکلات قدردانی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از روز آغاز به کار با جنگ روبرو بود اما به دلیل ظرفیت‌سازی و نقش محوری نهادهای عمومی از جمله سازمان تامین اجتماعی در اداره جنگ موفق بودیم بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه در بخش اقتصادی و پاسخ به نیازهای مردم عملکرد درخشانی داشت و سهم بالایی از سرمایه اجتماعی بدست آمده در جنگ ۱۲ روزه به دلیل تلاش‌های وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی بود.

عارف با تأکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی با رویکرد دفاع از کارگران و اعضای خود برای احقاق حقوق آن‌ها همواره ورود کرده است گفت: دولت‌ها با وجود همراهی‌ها و همکاری‌های سازمان تامین اجتماعی نتوانستند وظایف خود در قبال این سازمان را ادا کنند و به دلیل اعتمادی که به این سازمان وجود داشت و وظایف حاکمیتی با سازوکار و رویکرد شرکتی و عمومی به عهده داشت با دولت‌ها همراهی کردند.

وی با قدردانی از تلاش‌های رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملکرد موفق این سازمان نسبت به دوره‌های قبل ادامه داد: دغدغه سازمان تامین اجتماعی، تأمین و تضمین آرامش و امنیت اقتصادی مردم است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه حفظ سرمایه اجتماعی در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید دید با چه اقداماتی سرمایه اجتماعی بوجود آمده در جنگ ۱۲ روزه را حفظ کنیم چرا که دشمنان به امید مردم وارد میدان جنگ با ایران شدند اما شاهد عملکرد درخشان این مردم در جنگ ۱۲ روزه بودیم و بسیاری از اقشاری که پیش از جنگ مطالبات و اعتراضاتی داشتند در دوران جنگ ۱۲ روزه به دولت کمک کردند که مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: باید تدابیر لازم برای حفظ سرمایه اجتماعی و رسیدن به عدالت اجتماعی اندیشیده شود و در مقایسه دهه ۶۰ بسیاری از مردم بیشتر اعتراض دارند چرا که احساس تبعیض و برخوردهای چندگانه وجود دارد که با تلاش‌های وزیر تعاون در مسیر عدالت اجتماعی قرار داریم.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با وجود سختی‌های تأمین اعتبار آن یکی از اقدامات دولت در راستای عدالت اجتماعی است و پیوست معیشتی برنامه‌های اقتصادی دولت در راستای احقاق عدالت اجتماعی است.

عارف با تأکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیجیتال کردن خدمات تصریح کرد: راهی جز تحول دیجیتال نداریم و پذیرفتن تحولات دیجیتال نه یک انتخاب بلکه ضرورت است تا هزینه‌های اداره کشور کاسته شود و ماندن در فضای آنالوگ بی‌هنری است و این فناوری‌های دیجیتال خود را به ما تحمیل می‌کنند و باید سریع‌تر در این مسیر گام برداریم.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: شعارهای شفافیت با کمک فناوری‌های دیجیتال اجرایی خواهد شد و نباید مردم به ویژه بازنشستگان که ۴۰ سال شبانه روز زحمت کشیدند در ادارات برای رسیدگی به امورشان دچار زحمت شوند.

عارف با اشاره به وضعیت بهتر سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر سازمان‌ها در جدیدترین نظرسنجی‌ها ادامه داد: با این وجود با وضعیت مطلوب فاصله داریم و باید در عمل خدمتگزار و نوکر مردم باشیم و مردم برای یک خدمت دولتی در سطح شهر سرگردان نباشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید قانون برای مچ‌گیری نوشته شود و باید قانون تسهیل‌گر برای آحاد سالم جمعیت تدوین شود گفت: باید اصل را اعتماد بگذاریم که نظام دیجیتال به این اعتمادسازی کمک می‌کند.

عارف با طرح این پرسش که آیا فرار مالیاتی در کشور ما بیشتر است و یا کشورهایی که بر اساس اعتماد به مردم عمل می‌کنند؟ بیان کرد: مسئله مهم در ایران فرار مالیاتی است تا جایی که این فرار مالیاتی از مالیات دریافتی از اکثر کسبه متوسط بیشتر است و سازمان تامین اجتماعی باید در بازنگری‌ها و اصلاحات خود بنا را بر اعتماد مردم بگذارد و با قلدری‌ها برخورد کند.

معاون اول رئیس‌جمهور اهمیت رفع ناترازی‌های صندوق‌های وابسته به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی را خاطرنشان ساخت و گفت: بخش زیادی از بودجه صرف صندوق‌ها می‌شود که باید با این روند ناترازی صندوق‌ها به صورت جدی تدابیر لازم را اتخاذ کرد.

عارف همچنین بر ضرورت بازنگری و شفاف‌سازی واگذاری شرکت‌ها و تعیین راهبرد سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با شرکت‌داری تأکید کرد.

عارف افزود: پروژه‌هایی که امروز افتتاح می‌شود، عموما در مناطق غیربرخوردار و محروم قرار دارد. دولت به نقاط آسیب‌پذیر و کم برخوردار توجه و نگاه خاصی دارد.

