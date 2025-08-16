خبرگزاری کار ایران
در جلسه شورای اطلاع رسانی دولت انجام شد

تاکید بر تبیین اقدامات دولت چهاردهم با استناد به شاخص‌های کلان در یک سال گذشته

کد خبر : 1674423
​در سی و پنجمین نشست هماهنگی ارکان اطلاع‌رسانی دولت، موضوع «تبیین اقدامات در هفته دولت با استناد به شاخص‌های کلان در یک سال گذشته» به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سی و پنجمین نشست هماهنگی ارکان اطلاع‌رسانی دولت، با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و دبیر این شورا و برخی از مدیران رسانه‌ای و دست‌اندرکاران حوزه اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، موضوع «تبیین اقدامات در هفته دولت با استناد به شاخص‌های کلان در یک سال گذشته» به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در این نشست پس از ارائه گزارشی از سوی «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با موضوع «مهم‌ترین اقدامات انجام شده به‌ویژه در حوزه طرح‌های عمرانی و طرح‌های پیشران در یک سال گذشته و اقدامات پیش رو و در دست اجرا»، حاضران به بیان نظرات خود پرداختند.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
