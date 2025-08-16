هشدار قاطع ستاد کل نیروهای مسلح، به آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا، متن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن ۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به شرح ذیل است:

ستاد کل نیروهای مسلح، در سالروز پرفروغ و سترگ ۲۶ مردادماه، با تعظیم به مقام شامخ شهیدان والامقام، بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز را به آغوش میهن اسلامی گرامی می‌دارد.

این سالروز خجسته، یادآور حماسه‌آفرینی‌ها و از خودگذشتگی‌های فرزندان برومند و بی‌بدیل این ملت قهرمان، ولایت‌مدار و بصیر است؛ آزادگانی که با استقامت و پایداری بی‌نظیر خویش در برابر خصم متجاوز، حلقه‌های اسارت را به شعله‌های آتشین خشم و اراده پولادین ملت ایران مبدل ساختند و درسی فراموش‌ناشدنی به دشمنان این آب و خاک دادند.

تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی، در فراز و نشیب‌های پرپیچ و خم خود، برگ‌های زرین فراوانی از ایمان راسخ و غیرت بی‌بدیل ایرانیان را در خلق حماسه‌ها و پیروزی‌های افتخارآفرین در عرصه‌های گوناگون به ثبت رسانده است. این شکوه، خود عبرت‌نامه‌ای است جامع برای تمامی سردمداران زر و زور و تزویر نظام سلطه؛ چرا که این ملت قهرمان با رهبری حکیم، فرزانه و شجاع خویش، اثبات نمود که هیچ قدرتی نمی‌تواند با زبان زور و تهدید در برابر عظمت او سخن بگوید.

استکبار جهانی، از شکست‌های پی‌درپی گذشته خود درس عبرت نگرفته و پس از ۴۶ سال، مجدداً با همکاری رژیم جعلی، وحشی و کودک‌کُش صهیونیستی – این عامل سرسپرده و نیروی نیابتی خود در منطقه – تجاوز دیگری را علیه ایران اسلامی آغاز کرد. اما به اعتراف بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و صاحب‌نظران، حاصل این توطئه پلید نیز چیزی جز شکستی مفتضحانه، حقارت و شرمساری برای آنان به ارمغان نیاورد.

ستاد کل نیروهای مسلح، بار دیگر به آمریکای جنایتکار، شرور و رژیم ددمنش صهیونیستی هشدار قاطع می‌دهد که از توطئه‌گری و خباثت علیه ایران مقتدر و شکست‌ناپذیر دست بردارند. چرا که در صورت هرگونه اشتباه محاسباتی و اقدام شیطانی، آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موجب خویشتن‌داری و مانع از انجام عملیات گسترده شد، در صورت تکرار، با شگفتی‌های جدید و اقداماتی به‌مراتب سهمگین‌تر و کوبنده‌تر از قبل مواجه خواهند شد.

انتهای پیام/