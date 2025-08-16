به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مراسم تفاهم نامه با سازمان بسیج با عنولن زنگ جهاد گفت: در این جلسه باید یاد شهید سلامی را گرامی بداریم. من بیش از هر چیزی یاد همه شهدا از جمله سرداران شهید، معلمان، دانش آموزان، دانشمندان و مردم را گرامی می دارم به طور ویژه یاد شهید سلامی را گرامی می دارم. اینها با شهادت‌شان اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند خون این شهیدان پیروزی ما در جنگ را رقم زد.

وی ادامه داد: هر جا دولت‌ها مشکلی داشتند ایشان با تمام نیروهایش وسط میدان بود و به آقای پزشکیان هم اعلام آمادگی کرده بودند ما در ابتدای این نهضت به دفتر ایشان مراجعه کردیم و ایشان به سردار سلیمانی و بسیج دستور دادند تا مقدمات ساخت مدارس فراهم شود و گفتند سپاه در این کار حضور خواهد داشت و دستور دادند که کار ساخت ۴۷۶ واحد مدرسه شروع شود اما به دلیل اتفاقاتی که پیش آمد امروز این آیین را برگزار کردیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سردار سلامی آموزش و پرورش را بلد طیب می‌دانست، گفت: نظر شخص دکتر پزشکیان در این زمینه بی نظیر است و باور ایشان به مدرسه سازی و اینکه تحول و توسعه پایدار در هر کشوری از آموزش و مرورش شروع می شود، بسیار مثال‌زدنی است.

وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته اقداماتی در خصوص ساخت مدارس انجام شده اما در این دولت بیش از ۴۰ جلسه برگزار شده و یک بسیج عمومی با رویکرد متفاوت در این زمینه به راه انداخته‌اند. مدرسه‌سازی در این پویش با همه مدرسه‌سازی‌های دیگر متفاوت است و در واقع این نوع مدرسه‌سازی به نوعی ساخت فرهنگ و هم افزایی بین بخش‌های مختلف است.

کاظمی با بیان اینکه بسیج سازندگی راهبری این کار را برعهده دارد، گفت: همه ظرفیت‌ها کنار هم آمده تا یک کار سخت را انجام دهند. این کار به نظر من از این منظر بسیار با ارزش است. این مدارس در مناطقی است که امکان تردد در آنها وجود ندارد و باید در شرایط سخت مصالح را تامین کنند و این کار از هیچ نیرویی به جز بسیج و سپاه ساخته نیست.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی بخشی از عدالت است، گفت: از این منظر هم این اقدام قابل تحسین است. امروز اگر حوزه آموزش و پرورش را درست کنیم همه چیز درست می‌شود امروز بزرگترین چالش ما مصرف است، کجا این موضوع درست می‌شود؟ در آموزش و پرورش. موضوع مصرف بهینه با آموزش درست می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه اقتدار کشور در آموزش و پرورش رقم می‌خورد، تاکید کرد: بنابراین هم توسعه کشور هم مدیریت کشور هم مدیریت بحران‌های کشور هم اقتدار کشور در حوزه‌های مختلف در آموزش و پرورش رقم می‌خورد.

وی با اشاره به اینکه هر مدرسه‌ای که ساخته می‌شود مانند یک موشک مقابل دشمنان عمل می‌کند، گفت: امروز بخش اعظم و وجه ممیزه قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران قدرت نرم مردم و حضور مردم و اعتقاد راسخ مردم ما به باورها و هویت اسلامی است که دشمن در مقابل همه اینها زانو زده و عقب نشسته و قطعاً این سرمایه گذاری در آینده‌های بسیار نزدیک ان‌شاالله آورده‌های بسیار با ارزش‌تری برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.

