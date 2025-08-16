روایت روحانی از موانع حمله آمریکا به ایران از سال ۵۹
رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم در تحلیل شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه موانع حمله آمریکا به ایران از سال ۵۹ را برشمرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور ایران در دورههای یازدهم و دوازدهم در سخنانی در جمع مشاورین خود، در تحلیل شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: اسرائیل و آمریکا سالها بود دشمن جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران بودند. در مقاطعی هم تجاوز کردند.
وی یادآور شد: آمریکاییها در همان سالهای اول انقلاب در سال ۵۹ ماجرای طبس را دارند. آمریکاییها در سال های ۶۶ و ۶۷ در جنگ ایران و عراق حضور پیدا کردند و مداخله کردند، قبلش هم البته مداخله اطلاعاتی میکردند اما در خلیج فارس مداخله عملیاتی کردند که در ۱۲ تیر ۶۷ به سرنگونی هواپیمای ایرباس مسافربری منتهی شد.
روحانی با بیان اینکه در مقاطع دیگر هم آمریکاییها طراحی حمله به ایران داشتند، گفت: مثلاً به دلیل انفجار خبر و تحقیقاتی که افبیآی از سال ۷۵ کرد، در ۷۸ اعلام کرد که این عملیات توسط ایران طراحی شده بود. آن وقت بحث حمله احتمالی آمریکا به ایران مطرح بود که از آن عبور کردیم که در یک زمانی میشود تفصیل آن را بیان کرد.
وی افزود: در سال ۸۰ بعد از موضوع برجهای دوقلو یک بحث این بود که آمریکا به چه کشوری حمله کند، بحث ایران هم آن وقت مطرح بود که عملاً آنها به افغانستان حمله کردند. بعد در سال ۸۱ دومرتبه این بحث مطرح شد که بعد از افغانستان نوبت ایران باشد یا عراق که برخی حامی این بودند که عملیات علیه ایران انجام بگیرد، مخصوصاً اسرائیلیها که خب منتهی شد به حمله آمریکا به عراق.
روحانی بیان کرد: در سال ۸۲ زمانی که آلودگی بالای ۸۰ درصد در نطنز توسط آژانس کشف شد، بهانه لازم در اختیار آمریکاییها گذاشت، باز هم بحث حمله مطرح بود. البته با تدبیری که نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی کرد و با مذاکره با سه کشور اروپایی در نهایت به هرحال منتهی شد به اینکه مانع از این حمله و جنگ شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ هم نه تنها آمریکا، بلکه ۱+۵ تصمیم گرفته بودند به ایران حمله کنند. آن هم با حضور مردم در انتخابات در سال ۹۲، با ۷۳ درصد مردمی که در انتخابات حضور پیدا کردند با آن شور و شوق، جلوی آن کار گرفته شد و بعد هم مذاکرات هستهای شروع شد که مانع اصلی شد برای حمله به ایران.
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم اظهار داشت: در سال ۹۸ هم احتمال درگیری بود، مخصوصاً بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک و بعد هم ماجرایی که در آرامکو پیش آمد و تهدیداتی که آمریکاییها کردند که آن هم به گونهای عبور کردیم که آن هم در یک زمانی اگر لازم باشد تفصیل آن را میشود بیان کرد.
وی عنوان کرد: پس در مقاطع مختلف شرایطی بود که آمریکاییها دنبال بهانهجویی برای حمله به ایران بودند. اسرائیلیها هم سالها بود که علیه ایران اقدام میکردند، کشتن دانشمندان هستهای، مسأله استاکسنت و این مسائل، حملاتی که به نطنز کردند از طریق جاسوسهای خودشان، از طریق کوادکوپتر و امثال اینها، همواره به یک نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش میکردند.